Le label Ville Internet remis aux collectivités

Chaque année, les villes qui investissent le champ numérique en proposant des services connectés à leurs habitants sont récompensées par le label "Ville Internet". Ce dernier sera remis ce soir. Parmi les 205 collectivités participantes, huit bretonnes vont être récompensées d'un à cinq arobases, l'équivalent des fleurs cumulées pour le label Ville Fleurie. Cela récompense "l'utilisation du numérique dans les écoles, la façon dont les associations du territoire améliorent leurs relations avec leurs membres via des outils relationnels", explique Florence Durant Tornaré, est la fondatrice et déléguée général du label Ville Internet.

Les explications de Florence Durant Tornaré, fondatrice et déléguée générale du label Ville Internet

Les West Web Awards pour les talents bretons du digital

Autre prix pour les bretons, mais cette fois dédiée aux particuliers : les West Web Awards récompensent ce soir à Brest les meilleurs bretons qui travaillent dans le domaine du numérique. Community manager, développeur ou designeur en freelance ont pu s'inscrire jusqu'au 24 janvier dernier pour prétendre à l'un des 8 prix proposés, comme le best breton digital, l'Amazing Team startup ou encore le best codeur. L'année dernière, c'est l'entreprise Klaxoon qui avait remporté le prix de l'Amazing team. Pour l'édition 2018, 21 candidats ont été pré-sélectionnés par le jury.

West Web Awards : l'objectif est de promouvoir le dynamisme numérique du territoire breton en récompensant les personnes qui y participent au quotidien.

Inscription sur https://t.co/RmAX2xKXRs

Mon Ecowatt, un jeu en ligne pour réduire sa consommation d'énergie

Alors que le mercure a considérablement baissé ces derniers jours en Bretagne, la consommation d'énergie liée notamment au chauffage en revanche a augmenté. Le site Mon Ecowatt propose donc un jeu sur internet pour nous inciter à faire davantage d'éco-gestes, notamment dans les villes qui consomment trop. Pour l'heure, seules Brest et Rennes en Bretagne sont géo-localisables dans le moteur de recherche du jeu.

EcoWatt Bretagne prévoit une consommation d’ #électricité très importante demain matin.

EcoWatt Bretagne prévoit une consommation d' #électricité très importante demain matin.

Le principe : proposer des challenges tels qu'éviter de faire la cuisine entre 18h et 20h ou encore enfiler un gros pull pour baisser la température de 2 degrés dans la pièce. A chaque éco-geste réalisé, on attrape des petites créatures baptisées "MiniWatts". "L'idée c'est d'organiser un cumul de points grâce aux MiniWatts et de créer des profils pour entretenir le caractère ludique et cette idée de challenges entre les citoyens", explique Carole Pitou Agudo, délégué RTE pour le Grand Ouest, qui gère le site Mon Ecowatt.