[BUZZ] Le message de Nicolas Hulot au CRJ de Bretagne, le trombinoscope du RC Vannes et une visite du Bélem

Nicolas Hulot appelle le CRJ de Bretagne à lutter contre le réchauffement climatique

Les élus du conseil régional des jeunes de Bretagne étaient réunis hier et avant-hier à Rennes pour leur session de rentrée. Le ministre de la transition écologique et de la solidarité a profité de l'occasion pour adresser un message vidéo à ces jeunes lycéens et apprentis bretons, dans laquelle ils les encourage à "faire preuve de détermination, d'inventivité, de créativité" pour lutter contre le réchauffement climatique. "Les plus jeunes d'entre nous sont les meilleurs ambassadeurs des générations futures, ils sont ces générations futures" insiste le ministre.

Il s'agit aussi pour les jeunes bretons de préparer l'avenir dans le cadre de la COP Bretagne, lancée en mars dernier, qui permettra aux bretons de proposer des actiosn concrètes via un "cahier des engagements" à la fin de l'année.

Le RC Vannes présente son trombinoscope

Pour la sixième journée de championnat, le Rugby Club de Vannes joue contre Biarritz ce soir, à la Rabine, à partir de 20h30. Actuellement neuvième au classement, le RC Vannes vient de mettre en ligne un trombinoscope de ses joueurs, au cas où certains auraient encore du mal à identifier tout le monde sur le terrain.

Sur le site internet du club, les photos, mais également un court portrait et des interviews retraçant le parcours de certains joueurs sont disponibles.

Le Belem se visite en réalité augmentée à Saint-Malo

Après avoir fait un tour d'Irlande et avoir vogué vers la Norvège durant l'été, le Belem, majestueux trois mâts à coque d'acier, s'arrête au port de Saint-Malo ce week-end. L'occasion de visiter le navire, avec l'aide de la technologie cette année. Une tablette numérique permet aux visiteurs d'avoir des informations supplémentaires au fil de leur visite sous forme de texte, d'image ou de son. Cela donne notamment de nombreux éléments permettant de retracer l'histoire du trois mâts. Elle permet également de voir des reconstitutions en 3D et à 360 degrés du bateau, y compris de certaines pièces d'ordinaire interdites au public comme le bureau du commandant.

Les visites se font de 11 heures à 16h30 et sont payantes : comptez 10 euros avec la tablette numérique. Le billetterie en ligne est désormais fermée, mais pouvez acheter vos tickets directement sur le quai samedi et dimanche.