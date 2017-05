BUZZ | le net réagit aux propos du cabinet de Richard Ferrand, la fin du périple Gibraltar2017 et un minitel qui tweete

Dans le Buzz Armorique, les propos attribués au cabinet de Richard Ferrand sur la Bretagne font réagir la toile, retour aussi sur le projet Gibraltar 2017 qui s'achève samedi. Et puis cette idée saugrenue de tweeter avec un minitel, ça se passe à Saint-Brieuc.

La phrase malheureuse attribuée à un membre du cabinet de Richard Ferrand fait réagir la toile

Cette phrase aurait été utilisée mercredi pour justifier l'emploi du fils de Richard Ferrand en tant qu'attaché parlementaire, après les révélations du Canard enchaîné. "Je vous invite à aller faire un tour en Centre-Bretagne. Ce n’est pas simple de trouver un jeune, volontaire, pour travailler cinq mois, qui sait lire et écrire correctement, aller sur internet". Voilà ce qu'aurait déclaré le cabinet du Ministre de la cohésion des territoires à France Info. Une phrase qui évidemment a déclenché un tollé sur Twitter avec beaucoup de réactions de twittos bretons, souvent ironiques.

@Klaire Bah oui. Il a raison, personnellement j'ai découvert l'électricité en m'enfuyant de Bretagne. — Nelly Tréguier (@wesh_mylord) May 24, 2017

@RichardFerrand bonjour. Je suis un jeune breton dynamique & volontaire, qui sait lire, écrire et naviguer sur internet. #Macron #Bretagne — Yannick 😎 (@BZHDeveloper) May 24, 2017

La #Bretagne est l'une des régions comptant le plus de jeunes diplômés, en tête des classements du baccalauréat depuis des années.🎓#Ferrand pic.twitter.com/bOJzJ7w3X6 — BRΞIZH is BΞAUTIFUL (@BreizhOfficiel) May 24, 2017

De son côté Richard Ferrand a tenu à répondre à la polémique via son blog de député du Finistère. On peut y lire qu'il "condamne fermement les propos honteux parus dans un article publié par France Télévisions et qui sont attribués à un membre de son cabinet. "Je vis en Centre Bretagne depuis vingt ans, j’en suis fier, et j’y suis profondément attaché, tant au territoire qu’à ses habitant.e.s. La réalité des faits démontre d’ailleurs le contraire de ce qu’implique cette citation. Au Conseil général du Finistère, au Conseil régional de Bretagne, puis à l’Assemblée nationale, j’ai toujours eu la chance de bénéficier du travail de collaboratrices et collaborateurs talentueux et dévoués… tous, centre-Bretons."

Retour en Bretagne du périple Gibraltar 2017 !

Le projet Gibraltar 2017 c'est un voyage assez démesuré qui se termine samedi 27 mai! Un périple à vélo depuis Saint-Nicolas-de-Redon jusqu'à Gibraltar! Soit 5 000 kilomètres à travers la France, l'Espagne, Portugal, et enfin le territoire britannique de Gibraltar. Le courageux cycliste s'appelle Michel (63 ans, originaire de Langon) et il a fait ce voyage pour venir en aide au petit Nolan, un garçon de 7 ans atteint de la maladie de Canavan, une maladie dégénérative contre laquelle il n'existe pas ou peu de recherches. Seuls 7 enfants en France sont touchés. Malheureusement depuis, le jeune Nolan est décédé faute d'avoir pu suivre des traitements coûteux. Mais Michel a décidé de continuer son projet. Les fonds qu'a récolté Michel via une boîte à dons virtuelle aideront les parents de Nolan à aider d'autres famille qui ont un enfant malade à se soigner à Philadelphie aux Etats-Unis. Pour chaque enfant atteint de la maladie de Canavan c’est 30 à 35.000 euros que les familles doivent réunir pour pouvoir poursuivre le traitement de leur enfant. Toutes les infos sont là. Et Michel attend du monde pour l'accompagne sur les derniers kilomètres de son périple.

A Saint-Brieuc, on tweete depuis... un minitel

Cela semble complètement anachronique mais c'est vrai! C'est le projet du ChapLab, le FabLab du lycée Chaptal de Saint-Brieuc. Dans cet espace où toutes sortes d'outils sont mis à la disposition des lycéens, une poignée d'élèves a eu l'idée de créer un minitel capable de publier des messages en 140 caractères sur Twitter. Cela s'appelle (évidemment) 36 15 Factory. C'est aussi le nom de ce compte Twitter où on peut lire déjà des messages assez basiques. Pour leur projet, les élèves ont utilisé deux nano ordinateurs (super petits ordinateurs qui tiennent dur une carte) pour redonner vie à un minitel et lui offrir des capacités non plus des années 1980 mais 2017!

Je tweete depuis un #minitel. Bientôt en démonstration à #SaintBrieuc Factory ! — 3615factory (@3615factory) May 9, 2017