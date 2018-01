La visite de Loïg Chesnais-Girard à Matignon

Le président de la région Bretagne Loïg Chesnais-Girard était à Paris lundi pour rencontrer le Premier ministre Edouard Philippe. Loïg Chesnais-Girard en témoigne sur Twitter avec une photo à Matignon sous les dorures de la République et ce message "À Matignon, je rencontre @EPhilippePM pour réaffirmer la position constante de la @regionBretagne en faveur du projet #NDDL." Un tweet partagé près de 50 fois, aimé près de 80 fois également, et commenté aussi notamment par Marc Bouchery, le Directeur Général du Syndicat Mixte Aéroportuaire du #GrandOuest qui écrit "La @regionbretagne est un partenaire indéfectible pour #NDDL depuis toujours. C'est l'avenir du Grand Ouest qui s'y joue, son attractivité son développement et ses connexions avec l'Europe". @Katkori répond "La région, ah bon ? Non non, les élus, c'est tout. Les citoyens bretons qui peuplent cette région n'ont JAMAIS soutenu le projet."

@Rêve de Bretagñe préfère demander au président de région "Et sur les questions de l'autonomie et de la réunification vous avez avancé? @melchwed ajoute "et sur la fin des contrats aidés pour les écoles DIWAN ?" Plus léger, @guinaouec1 tweete "Sympa le fond d'écran de l'iPad du Premier ministre avec toute la petite famille !".

À Matignon, je rencontre @EPhilippePM pour réaffirmer la position constante de @regionBretagne en faveur du projet #NDDL. pic.twitter.com/aXGd85GpsL — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) January 15, 2018

La nouvelle déception de l'équipage de Spindrift 2

Le maxi trimaran a démâté lundi soir au large de Brest alors que Yann Guichard et son équipage tentaient à nouveau de partir à l'assaut du Trophée Jules Verne. Il n'y a pas de blessé mais de la déception comme le raconte le navigateur dans une vidéo publiée sur le compte Twitter de @Spindriftracing. Spindrift n'a décidément pas de chance. Lundi dernier, le maxi-trimaran avait déjà fait un faux-départ, la météo n'était pas bonne.

Interview with @YannGuichard after returning to the pontoon in Brest following the dismasting of #Spindrift 2 pic.twitter.com/sL0LqLFx1C — Spindrift racing (@spindriftracing) January 15, 2018

Sur Facebook, les familles victimes de Lactalis s'organisent

Mardi soir, France 2 diffuse une enquête de Cash Investigation sur Lactalis et d'autres géants du lait. En attendant, les familles des victimes s'organisent avec une page Facebook très active. On y trouve des points réguliers sur l'enquête, des conférences de presse diffusées en live, des tchats avec les familles partout en France pour avoir des renseignements et savoir comment faire un recours. On y trouve aussi le lien pour signer la pétition sur Change.org pour demander "la transparence sur la production des laits infantiles", pétition qui en trois semaines a déjà recueilli plus de 73 000 signatures. Désormais l'Association des familles victimes du lait contaminé aux salmonelles organise aussi une cagnotte en ligne pour aider cette fois les familles à poursuivre en justice Lactalis.