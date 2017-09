[BUZZ] Le programme de Yaouank 2018, rencontre avec le surfeur Malo de... Saint-Malo et un Breton à Koh-Lanta

Le Buzz Armorique, l'actu de la Bretagne connectée, c'est du lundi au vendredi à 7h25 et 17h30. Retrouvez les liens aussi sur Facebook et Twitter.

Les bagadou à l'honneur à Yaouank 2017

Le programme de l'édition 2017 de Yaouank se dévoile aujourd'hui notamment sur les réseaux sociaux. Le plus grand Fest Noz de Rennes a lieu cette année le samedi 18 novembre au Parc Expo. Et nouveauté pour cette édition, les organisateurs organisent une "battle" de bagadou notamment entre les deux plus grands: le Bagad de Quimper et le Bagad Cap Caval. Autre grand nom à l'affiche de Yaouank cette année, les Ramoneurs de Menhirs. Un programme qui plait déjà beaucoup sur les réseaux sociaux à lire les commentaires des internautes.

Après Brice de Nice, Evan de Bretagne, rencontre avec Malo de .... Saint-Malo

Malo de Saint-Malo, c'est la copie confirme de Brice de Nice: pantalon noir, t-shirt jaune, cheveux longs et bien sur planche de surf sous le bras. On le découvre dans un petit spot de promo de la ville corsaire pour l'événement "Vues sur mer". Malo de Saint-Malo, comme il ne peut pas aller surfer, nous invite à aller au Pôle culturel La Passerelle pour l'événement Vues sur Mer qui mélange expositions, concours, ateliers, rencontres, cinéma, sorties littorales et jeux vidéo et qui a pour thème cette année le surf.

Un Breton dans la nouvelle saison de Koh-Lanta

L'émission télé présentée par Denis Brogniard reprend du service ce vendredi 1er septembre avec une édition au Fidji. L'un des plus jeunes candidats vient de Bretagne. Il s'appelle Marvyn, a fait des études au lycée hôtelier de Dinard et travaille aujourd'hui à Rennes dans une start-up. Un Breton que l'on peut soutenir via les réseaux sociaux puisque c'est désormais une habitude, il a des compte Twitter, Facebook, Instagram et même Snapchat.

Coucou!!🐙

Avant le premier episode de kohlanta fidji sur TF1 voici une interview afin de me connaitre un peu plus!😄https://t.co/ggEsp5n1lZ — Marvyn Koh Lanta Off (@Marvynkohlanta) August 31, 2017

Et puisqu'on parle de Koh Lanta et de Denis Brogniard, savez-vous où il a commencé sa carrière? La réponse en image: