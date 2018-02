Bretagne, France

Le projet #WonderClito pour mettre en valeur une partie méconnue de l'anatomie féminine

Lancé symboliquement le jour de la Saint-Valentin depuis Vannes dans le Morbihan, le projet #WonderClito est porté par une bande de copains (hommes et femmes). Derrière ce nom, l'idée et l'envie de faire la promotion du clitoris, une partie du corps de la femme mal connu, tabou et dont la découverte ou redécouverte est finalement assez récente (20 ans seulement). Rappelons d'ailleurs qu'un seul manuel scolaire présente actuellement le clitoris dans son intégralité. Un constat qui a poussé ces amis malouins à lancer leur projet et pour faire passer leur message de façon décalée et originale, ils ont décidé de créer un super héro #WonderClito, qui a la forme et la taille réelle d'un clitoris (soit 8 à 12 cm) et qui a une cape (comme beaucoup de supers héros) sur laquelle on peut lire notamment "Je suis le champion de la sensibilité humaine avec mes 8000 terminaisons nerveuses. Je mérite d'être connu, aimé et respecté." Les internautes sont invités à télécharger et à imprimer ce #WonderClito. Une fois assemblé, on le prend en photo et on la partage sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter ou Facebook avec le hasthag #WonderClito. L'objectif c'est que cela devienne viral, que cela fasse le buzz d'ici au 8 mars journée de la Femme.

Un petit clin d'œil au projet #WonderClito dont on va parler dans le #Buzz Armorique à 7h25 sur @bleuarmoriquepic.twitter.com/gewEvyrc5y — Justine Sauvage (@sauvagej) February 20, 2018

Les robots interactifs de Haapie

La startup rennaise Haapie revient du CES de Las Vegas. L'entreprise bretonne créée en 2015 est hébergée par le Village by CA à Rennes. Elle développe des logiciels de reconnaissance vocale et d'intelligence artificielle qui sont combinés dans une interface vocale et intégrés dans un objet connecté comme un robot. Justement le produit phare de la startup, c'est Haapie-One, un petit robot qui commence à être commercialisé.

Caroline Hogg est l'une des cofondatrices de Haapie Copier

Parmi les objectifs de 2018 pour Haapie, l'embauche de personnel (ils ne sont que deux pour l'instant) et le développement en France.

"Food Transition", le projet documentaire de deux Malouins

Stéphanie Valloatto et Cyrille Blanc préparent un nouveau documentaire intitulé "Food Transition" qui met en valeur des initiatives positives, en France et aux Etats-Unis, à tous les niveaux de la chaîne alimentaire. Dans leur film, ils veulent faire témoigner des agriculteurs, des médecins, des scientifiques, des chefs cuisiniers et même des citoyens qui, chacun à leur niveau, défendent un nouveau modèle alimentaire respectueux de la terre, du bien-être animal, de la santé et de l’environnement. Pour que ce projet "Food Transition" voit le jour, les deux réalisateurs bretons ont ouvert une campagne de finalement participatif sur le site KissKissBankBank. Il s'agit de réunir avant fin mars au moins 100 000 euros.