[BUZZ] Le site monreseaumobile.fr, le webdoc de jeunes bretons sur le foot gaélique et des nouvelles de Riad Sattouf

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 ou via les réseaux sociaux de France Bleu Armorique.

Un site pour comparer la qualité des opérateurs mobiles

Désormais grâce au site monreseaumobile.fr, le consommateur peut savoir quelle est la qualité de la couverture de son opérateur mobile. L'Arcep ( l'autorité des télécoms) a mis en ligne lundi la première carte de couverture de téléphonie mobile interactive pour comparer la qualité du réseau selon les opérateurs. Désormais, chaque abonné peut se rendre sur le site pour vérifier si la couverture de son opérateur est limitée, déficiente, bonne ou très bonne dans chaque localité et comparer avec l'offre proposée par les opérateurs concurrents. Plus d'info ici.

Quel opérateur a la meilleure #couverturemobile chez vous ? Réponse sur https://t.co/F1lOrQarX3 grâce aux cartes publiées auj. par l'Arcep pic.twitter.com/MxekCdQxIH — Arcep (@Arcep) September 18, 2017

Des collégiens bretons réalisent un web-documentaire sur le football gaélique

Alors que la Ligue bretonne de football gaélique annonce le début de sa saison le week-end prochain, c'est l'occasion de découvrir le travail réalisé par des collégiens bretons. Il s'agit d'élèves de 5ème du collège Pierre de Dreux de St-Aubin du Cormier en Ille et Vilaine qui ont mis en ligne un webdocumentaire du le football gaélique. Depuis plusieurs années déjà, des collégiens de cet établissement partent en Irlande pour s'initier aux sports gaéliques. Début 2017, ils en sont revenus avec plein de photos et de vidéos pour monter leur site internet. Le webdoc nous plonge donc au coeur de ce sport mélange de foot et de rugby. On découvre aussi les coulisses de Croke Park, le stade mythique de Dublin pour le football gaélique. Les élèves de 5ème, en travaillant avec leurs professeurs d'anglais, de français et de sport, ont aussi réalisé des interviews d'un joueur et d'entraîneurs de football gaélique. D'autres sports gaéliques comme le hurling et la danse irlandaise sont aussi présentés dans le webdoc. A noter que l'établissement breton n'en est pas à son coup d'essai. En effet d'autres webdoc ont été réalisés ces dernières années toujours par des élèves sur Rome ou sur la Toscane.

Une BD de Riad Sattouf bientôt en dessins animés

L'auteur des célèbres BD "L'arabe du futur" et "Les Cahiers d'Esther" et qui a grandi à Rennes annonce sur sa page Facebook que justement Les Cahiers d'Esther, histoire de mes 10 ans" vont être adaptés en dessins animés. La série fera 52 épisodes de 2 minutes et devrait suivre le parcours de la jeune fille jusqu'à ses 18 ans.