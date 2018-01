Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique;

Le Stade Briochin prépare son match de Coupe de France contre Lens

Dans les Côtes d'Armor, le petit club de Saint-Brieuc se prépare pour la Coupe de France. Le Stade Briochin reçoit Lens en 16ème de finale mardi prochain à 18h30. Un moment important pour le club de Nationale 2. En attendant le coup d'envoi, les supporters sont invités via les réseaux sociaux à soutenir leur club et à poster leurs photos aux couleurs du Stade Brichin avec le hastag #GoLeStade. Toujours sur la page Facebook du club, on découvre aussi les photos de nombreux commerces qui ont mis en avant le club de foot dans leurs vitrines.

Capture d'écran de la page Facebook du Stade Briochin - DR

Un tournage dans une soucoupe volante? A Rennes c'est possible

Cette drôle d'invitation à tourner un film dans une soucoupe volante est à découvrir sur la page Facebook "Accueil des tournages en Bretagne" qui propose son décor du mois, à savoir donc "une soucoupe volante judiciaire". Imaginons le scénario : des martiens débarquent en Bretagne, à Rennes, en soucoupe volante et bien pas besoin d'aller très loin pour trouver un décor. Comme le rappelle l'association des tournages en Bretagne, la Cité judiciaire de Rennes est un bâtiment à l’architecture futuriste qui fait penser à une soucoupe volante. Un lieu atypique qui est donc à louer pour tourner un film.

La plateforme Papy Happy arrive en Bretagne

Papy Happy, c'est une plateforme qui accompagne les seniors pour choisir la maison de retraite qui leur conviendra le mieux. Après la Bourgogne et PACA, la Bretagne est la troisième région a bénéficier des services de Papy Happy. Cette entreprise veut permettre aux seniors et à leurs familles de voir en ligne les avis des résidents sur les maisons de retraite de leur région. L'idée est de recenser les résidences selon plusieurs critères pour permettre aux seniors de pouvoir les comparer en ligne, avant d'être accompagné de façon personnalisée si besoin. Comptez 200 euros voire plus pour un accompagnement poussé, avec aide à l'emménagement par exemple.