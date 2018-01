Rennes, France

le Stade Briochin s'est incliné sans démériter hier soir contre le RC Lens

Les bleus et jaunes ont été sortis en 16ème de finale de la Coupe de France, 1 but à 0. Ils ont pourtant tenu bon face aux Lensois en première mi-temps, malgré un penalty raté et un but refusé. Sur Twitter plusieurs supporteurs saluent la performance des Briochins qui ont eu droit à une standing ovation dans le stade.

Belle ovation du public pour les joueurs de Saint-Brieuc battu par le @RCLens en 16e de finale de la #coupedefrancepic.twitter.com/dbz5NwAD2p — Frétigné (@lfretigne) January 23, 2018

Saint Brieuc, 0-1, tu nous as faits vibrer . Merci pic.twitter.com/2bd6XERsGw — jacques le bruno (@jacqueslebruno) January 23, 2018

Qualification du @RCLens (0-1) sur le pelouse de Fred Aubert, bonne chance à eux pour la suite de la compétition ! Félicitations à nos joueurs pour leur parcours, eux qui ont remonté haut les couleurs de notre club ! #CDF#GoLeStade — Stade Briochin (@StadeBriochin) January 23, 2018

Bien battu, sorti avec les honneurs vous pouvez être fiers de vous #Griffon — Matthews Jr🐸 (@DelMatthieu) January 23, 2018

Un grand bravo, le @StadeBriochin . Malgré la défaite, on est fiers de vous ! https://t.co/ecPNs0BAM9 — Ville de St-Brieuc (@VilledeStBrieuc) January 23, 2018

L'hôpital universitaire de Brest lance un projet de prothèses connectées

C'est une première mondiale, présentée hier par l'hôpital breton, un projet réalisé avec "Immersion", une entreprise de réalité augmentée. Il s'agit en fait d'allier chirurgie et nouvelle technologie. Les prothèses de genou sont imprimées en 3D à partir du scanner fait sur le patient. Par la suite, des prothèses pour épaule ou hanches pourraient être aussi créées. D'ici cinq ans, après recherches et études cliniques, cette prothèse innovante pourrait être implantée chez les patients.

Le professeur Eric Stindel, chirurgien et directeur du laboratoire du traitement de l'information médicale, qui gère le projet, nous explique le fonctionnement. "À partir du scanner du patient, on conçoit totalement automatiquement la prothèse et la façon de la poser. On y met dedans des petits capteurs, qui permettent de suivre l'évolution de cette prothèse et de détecter toute anomalie comme une possible infection", détaille-t-il.

Pour poser la prothèse, les chirurgiens du bloc opératoire utilisent de la réalité augmentée.

On fini avec ce refus par la justice d'un nouveau prénom breton qui fait réagir sur les réseaux sociaux

Après Fañch il y a quelques semaines, c'est le petit Derc'hen dont l'état civil a changé l'orthographe du prénom : le c'h est devenu ch. L'été dernier, afin de respecter les délais de déclaration de naissance en mairie, la famille décide d'enlever provisoirement l'apostrophe, car la mairie de Rennes leur indique que des recours seront possible par la suite.

Le procureur de la République est saisi mais refuse de revenir à l'orthographe original, au motif que l'apostrophe est interdit par une circulaire ministérielle de 2014 pour les prénoms. Alors que de nombreux noms de famille bretons en ont un. Sur les réseaux sociaux de nombreux bretons s'indignent.

Après le tilde, un autre procureur censure le c'h dans un prénom breton. Pour une apostrophe! pic.twitter.com/dMtVapTc0a — yannsyz (@yannsyz) January 23, 2018

Ce coup-ci c'est l'état-civil de #Rennes qui se ridiculise en refusant un prénom breton avec un "c'h" https://t.co/7GlxbzRcWd — Erwan Alix (@erwanalix) January 23, 2018

On peut s'appeler Le Floc'h, Le Cléac'h, Guivarc'h par contre on ne peut pas se prénommer Fañch ou Derc'hen qui sont des prénoms bretons? La BZH fait partie intégrante de la 🇫🇷Comment se fait-il qu'on en soit encore là en 2018? @FBACHEL1ER@mustapha_laabid@FrancoisAndre35https://t.co/rkNfja0nwb — Saguy (@SaguyMak) January 23, 2018

La maire de Rennes a fait savoir qu'elle compte demander un changement de circulaire à la ministre de la justice, pour permettre au petit Derc'hen de garder son apostrophe