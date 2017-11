[BUZZ] Le Stade Rennais à huis-clos, l'appli des commerçants à Saint-Brieuc et une cagnotte pour des chiots abandonnés

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

Les supporters du Stade Rennais agacés par l'entrainement à huis-clos

Le club des rouges et noirs l'a annoncé hier sur twitter : les entrainements auront tous lieu à huis-clos cette semaine à Dinard... Avant d'ouvrir deux heures plus tard les deux séances du mercredi au public, avec une séance de dédicaces prévue après l'entrainement de 10 heures. Cela n'a pas suffi à apaiser la déception de certains supporters.

Dommage d'empêcher la possibilité d'offrir un dernier soutien de ses supporters jeudi après-midi par exemple... #SRFC#SRFCFCN — J-5 👊🔴⚫️ (@albanmreau) November 20, 2017

Après la défaite contre Strasbourg le week-end dernier, la première depuis l'arrivée du nouvel entraîneur Sabri Lamouchi, certains internautes n'ont pas manqué d'ironiser sur les difficultés du club, avant le derby conter Nantes ce samedi.

Franchement, vu la pauvreté du jeu, on se demande ce que cache le huis-clos...un barbecue galette saucisse privé non? — Breizh35 (@breizh355) November 20, 2017

Les commerçants de Saint- Brieuc connectés

L'union des commerçants briochins vient de lancer Boutik'N'Co, une application dans laquelle 450 commerces et services du centre-ville sont répertoriés et géolocalisés. Il est aussi possible de chercher un nom de magasin, une marque, un mot-clé pour trouver son bonheur. Cela permet aussi d'avoir tous les bons plans partagés par les commerçants.

Une plateforme internet est aussi disponible. 16 autres villes en France utilisent déjà cette appli, mais Saint Brieuc est la première en Bretagne avant Dinan la semaine prochaine... Clémentine Chappard, seule salariée de l'association Boutik'N'Co à Saint Brieuc, a passé presque un an à recenser tous les commerçants du centre-ville :

On a vraiment voulu avoir tous les commerçants, on en est à plus de 400 qui sont recensés dans l'application. L'avantage de mutualiser, c'est que si on est client d'un magasin de chaussures, on va aussi voir les bons plans du bijoutier ou de la librairie qui est dans le coin. Ça permet de mettre en commun les clientèles

Une cagnotte en ligne pour aide r des chiots retrouvés vivants dans une poubelle

Depuis plusieurs jours, c'est l'association ADPA Humanitas, qui oeuvre pour la protection animale, qui s'occupe de cette portée de huit chiots, retrouvés dans un sac plastique, dans une poubelle publique. ADPA Humanitas a porté plainte

L'association créée en juin dernier manque encore de ressources, elle ne fonctionne que grâce aux dons et aux frais d'adhésion de ses membres. Elle appelle donc à la solidarité des internautes avec une cagnotte sur le site Leetchi... 320 euros ont déjà été récoltés. Les fonds doivent servir à nourrir et soigner les chiots, qui sont encore faibles... L'un d'eux est décédé dimanche malgré les soins de l'association, et deux autres sont malades. Ils ont déjà reçus un tapis chauffant pour les aider à se remettre.