[BUZZ] Le Stade Rennais avec Létang mais sans Gourcuff, Depeche Mode aux Vieilles Charrues et le projet Arzmaël

Nouvelle ère au Stade Rennais

Jacques Delanoë et Olivier Létang, les nouveaux hommes forts du Stade Rennais © Radio France - Cédric Guillou

Une page se tourne au Stade Rennais. Olivier Létang a été officialisé mardi midi en tant que président délégué et manager du club. Il a donné sa première conférence de presse aux côtés de Jacques Delanoë, nouveau président non exécutif. Et la première décision d'Olivier Létang fut de virer le coach Christian Gourcuff. On ne sait pas encore qui va le remplacer sur le banc du Stade Rennais mais les noms de Christophe Galtier ou de Gabriel Heinze sont ceux qui reviennent le plus. En attendant, les internautes réagissent :

Étant donné que le nouveau président du SRFC est passé par Reims, peut-on dire qu'il est venu, Létang, des Cathédrales ? — kevin aubry (@kevinaubry35) November 7, 2017

Après visionnage de la conférence de presse d'Olivier Letang, il y a un premier constat à faire: Si il a bien, sans surprise, une langue en bois; elle est quand même bien moins rappeuse que celle de Ruello. #SRFC — Jabba Ni Nonda 🗻 (@JabbaRoazhon) November 7, 2017

Letang Démission, nouvelle banderole dans 2 mois du #RCK#srfc — jungglle (@jungglle) November 7, 2017

On savait que le vestiaire était avec CG. Ce limogeage est une catastrophe pour le #SRFC — jungglle (@jungglle) November 8, 2017

A rennes on fait les choses à l'envers un entraîneur qui perd on garde mais quand il enchaîne4 victoires on le vire #StadeRennais#Gourcuff — NorthampGame (@LilianBru) November 7, 2017

Depeche Mode aux Vieilles Charrues

L'annonce a été faite mardi à 18h précises. Depeche Mode est la première tête d'affiche des Vieilles Charrues. Le festival breton l'a dévoilé sur Twitter et sur sa page Facebook.

.@depechemode aux #charrues18 !! 💛✨🙌

🗓 Ouverture de la billetterie : 13/12/2017 à 16h

🎟 PASS JEUDI : 54€

Tarifs 2018 disponibles bientôt. pic.twitter.com/yxfQHFLMWw — Vieilles Charrues (@Charrues) November 7, 2017

Ils seront sur la scène de Carhaix en ouverture de la 27e édition du festival le jeudi 19 juillet 2018 ! Les internautes sont ravis mais il y en a aussi qui se sont dit choqués par le prix affiché par les Vieilles Charrues pour cette journée de festival (54 euros).

Trop happy 😀 ! Toute mon enfance ... Merci les vieilles charrues ☺🤗😘 pic.twitter.com/afOCl1UHTj — 🌊 Céline 🌊 (@MorvanCeline) November 7, 2017

54€ la journée.....!!!

L ésprit des Vieilles Charrues est définitivement términée...... — Breetoune (@LoicBouger) November 7, 2017

A suivre sur Facebook, le projet Arzmaël dans le Golfe du Mrobihan

Yannick Arz, un jeune morbihannais (originaire de Larmor Baden) est officier dans la marine marchande. Mais dans une autre vie, il a une passion : les remorqueurs.. Il vient d'en acquérir un. Un ancien remorqueur basé à Lorient, construit au début des années 60 et qui était employé par la Marine Nationale. Yannick Arz vient donc d'acquérir l'ancien remorqueur "Cigogne" pour 38 000 euros. Il veut le transformer en bateau de croisières. Il va créer des cabines. 9 passagers pourront naviguer dans le Golfe ou vers les Iles, Groix, Belle Ile ou les Glénans. Dans le projet de Yannick Arz, c'était de toute façon un remorqueur ou rien.

Yannick Arz prévoit 100. 000 euros de travaux et on peut suivre l'avancée de son projet sur Facebook, sur la "Arzmael".