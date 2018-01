CDL: Le Stade Rennais s'incline face au PSG mais avec la manière

Pas d'exploit pour le Stade Rennais mardi soir au Roazhon Park. Les Rouge et Noir se sont inclinés 3-2 face au PSG en demie finale de la Coupe de la Ligue. Mais contrairement aux dernières confrontations avec Paris, les Rennais se sont bien battus. Les supporters saluent d'ailleurs leur prestation sur les réseaux sociaux.

Défaite amère, Bravo à l’équipe pour la détermination et la combativité dont on a fait preuve. Merci à tous les supporters présents, grosse ambiance ce soir au Roazhon Park. #CelticKopp — Joris Gnagnon (@Gnagnon_39) January 31, 2018

Fiere du @staderennais pour cette prestation ! Reste a confirmé dimanche contre l’eag ! 🔴⚫️ — Danilo (@Floflex22) January 30, 2018

@staderennais ⚫️🔴fière de ces couleur même dans la défaite ❤️❤️ un très beau match et une ambiance de folie ❤️ pic.twitter.com/0xLR5GVrCt — juliettefavier (@juliettefavier1) January 30, 2018

Les P'tits Doudous du CHU de Rennes à l'Elysée

Nolwenn Febvre la créatrice de l'association Les P'tits Doudous du CHU de Rennes était invitée aux vœux d'Emmanuel Macron mardi soir. L'infirmière rennaise était invitée en temps que "héros 2017". Une vraie consécration pour elle mais surtout pour son association qui a désormais des antennes dans toute la France. Avant d'entrer dans l'Elysée, elle a posté une vidéo sur les réseaux sociaux à destination de tous ceux qui participent à l'aventure des P'tits Doudous et qui aident à diminuer l'anxiété des enfants hospitalisés.

Madame la ministre de la santé @agnesbuzyn soutient notre action des #Ptitsdoudous, l'engagement bénévole des soignants pour améliorer le vécu des enfants opérés. 36 associations en France et 50 000 enfants par an.@Elysee#Voeux2018@MinSoliSante@SFAR_ORG@RESEAUCHUpic.twitter.com/8aOIkus00F — Les P'tits Doudous (@PDoudous) January 30, 2018

Des Bretons créés l'application Diapason pour les personnes souffrant d'acouphènes chroniques

La startup Immersive Therapy, installée à Centrale Sup Elec à Cesson-Sévigné à côté Rennes, revient du CES de Las Vegas. Une startup créée en novembre dernier et qui a inventé notamment Diapason. Il s'agit d'une application proposant une thérapie à destination des personnes atteintes d'acouphènes chroniques. Cela fonctionne comme un jeu explique l'un des trois créateurs d'Immersive Therapy :

Lilian Delaveau l'un des trois créateurs d'Immersive Therapy Copier

Autre fonctionnalité, la possibilité de retrouver son acouphène et d'enfin pouvoir expliquer ce que l'on vit à son entourage ! L'application a été testée dans sa version beta par plus de 10 000 personnes, et les retours sont plutôt bons. Le passage au CES permet à Immersive Therapy de lancer Diapason sur Androïd fin mars, la version sur AppStore devrait suivre. Coût de la thérapie complète : 150 euros (une thérapie en clinique en coûte plusieurs milliers). L'application Diapason est disponible en français et en anglais.