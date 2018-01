Bretagne, France

Les rouges et noirs se paient Toulouse

Le Stade Rennais est sorti victorieux de son match hier soir contre Toulouse, avec 4 buts à 2. Le premier côté rennais, signé Benjamin André, a été plus ou moins accidentel... Son premier tir a été repoussé par le gardien toulousain, mais le ballon a rebondi sur la tête du rennais, qui a ainsi pu marquer :

Entre les 15 arrêts de jeu pour la vidéo j'ai le temps d'encoder ce but gag ...#SRFCTFCpic.twitter.com/S1CWZEkhIy — Nielsen (@Nielsen_L) January 10, 2018

L'affrontement a en réalité commencé avant le match, avec #DesAvionsPourPascal qui avait été lancé sur twitter par des supporters. Référence à la précédente venue de Toulouse en novembre, où l'entraineur Pascal Dupraz avait reçu un avion en papier au visage et simulé une blessure. Erminig la mascotte des rouges et noirs, a donc publié mercredi matin un tuto "Astuce pour apprendre à faire un avion en papier"

Astuce pour apprendre à faire un avion en papier. #TFCSRFCpic.twitter.com/9OFHpeWjKE — Erminig (@ErminigOfficiel) January 10, 2018

Aucun n'a finalement touché le coach toulousain même si certains ont visiblement essayé :

4 tentatives face au but ratées.., je suis en train de faire une mubele, je vais bientôt manquer de papier ! — Jean Bat'_officiel (@jblegoff) January 10, 2018

Les rennais affrontent le PSG en demi-finales. Ça s'annonce compliqué vu le résultat des précédentes rencontres.

Et pour les demi-finales de la @CoupedelaLigue, nous accueillerons le… @PSG_inside.

Match le mardi 30 ou mercredi 31 janvier 2018.

Allez Rennes !

💪🔴⚫ pic.twitter.com/KIIXJHIM5J — Stade Rennais F.C. (@staderennais) January 10, 2018

Alain Cadec VS Nicole Ferroni

Dans une chronique chez nos collègues de France Inter, Nicole Ferroni s'inquiète de l'avenir de la pêche électrique en Europe. Ce type de pêche est vivement critiquée car les filets électrisés tuent toutes les espèces sur leur passage, sans distinction. Aujourd'hui la pêche électrique n'est autorisée que par dérogation pour 5% de la flotte européenne. Mais cela pourrait évoluer rappelle Nicole Ferroni, qui a interpellé le président de la commission de la pêche, Alain Cadec, aussi président des Côtes-d'Armor.

Nicole Ferroni interpelle Alain Cadec Copier

Le président des Côtes-d'Armor a réagi sur twitter :

Il serait intéressant que @NicoleFerroniZe interroge les gens qu’elle brocarde avant de sévir !! @franceinter. Il se trouve que je suis opposé à la #PecheElectrique et que j’ai proposé et obtenu que la Deleg PPE france vote pour l’interdiction de cette pratique !! Je reste médusé — Alain Cadec (@AlainCadec) January 10, 2018

L'échange s'est ensuite longuement poursuivi sur twitter. L'ensemble de tweets est visible sur le compte de Nicole Ferroni.

Le Morbihan vu du ciel

Frédéric Plessis, un photographe amateur vannetais, a acheté un drône il y a un an. Il l'a donc emmené avec lui au cours de ses trajets dans le Morbihan, essentiellement entre Lorient et Vannes. Il vient de publier sur Youtube une vidéo de plus de huit minutes, déjà vue plus de 500 fois, avec des images tournées tout au long de l'année 2017

Au-delà des paysages, le vidéo permet de découvrir ou redécouvrir des petits trésors morbihanais, comme le chateau de Suscinio à Sarzeau, ou plus original un cimetière de bateau à Pluneret, tout près d'Auray. Il y a aussi l'ermitage Saint Gildas à Bieuzy, caché au bord de la rivière, sous un amas rocheux qui recouvre en partie le toit de la bâtisse. Au total une trentaine de sites sont visibles dans la vidéo.