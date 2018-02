Le succès du #MilkPintChallenge

Ce défi arrive tout droit d'Angleterre et se propage sur les réseaux sociaux. Il s'agit de boire un grand verre de lait face caméra et de partager la vidéo sur les réseaux sociaux pour promouvoir la production laitière. Nos voisins anglais ont lancé ce challenge en début du mois en réponse à un challenge d'associations vegan qui incitaient en janvier à ne plus consommer de productions animales. La semaine dernière on parlait dans le Buzz Armorique d'Elodie Le Mailloux une agricultrice du Morbihan qui venait de relever le défi. Depuis, ils sont des dizaines d'agriculteurs à l'avoir fait, et même des futurs agriculteurs comme des élèves du Lycée La Touche à Ploërmel en section agricole. Leur vidéo est visible depuis vendredi sur la page Facebook du lycée breton, on la trouve aussi sur Twitter.

Ce week-end, c'est la présidente de la FNSEA qui a relevé le défi. Christiane Lambert, qui après avoir avalé son grand verre de lait, lance le défi notamment au ministre breton Nicolas Hulot.

Sachez aussi qu'après le #MilkPintChallenge par #CeuxQuiFontLeLait, place au #PieceOfMeatChallenge par #CeuxQuiFontLaViande. Un excellent moyen de promouvoir l'#élevage français sur Twitter ! Vous l'aurez compris face caméra il faut cette fois manger un morceau viande... ou de charcuterie.

Une école bretonne à vendre sur internet

L'école de Saint-Laurent, petit village rural près de Guingamp dans les Côtes d'Armor, est à vendre sur le Bon Coin. L'établissement vient d'apprendre qu'il perdait une de ses trois classes à la rentrée prochaine. D'où cette mobilisation sur le net des parents d'élèves notamment qui mettent leur école à vendre. L'annonce classée "Rare" précise que "c'est à regret que nous nous séparons de ce bien dorénavant inutile, en effet l'inspection académique a choisi d'entasser nos enfants dans 2 petites classes à 4 niveaux, pourquoi donc garder cet établissement ? Prix à débattre avec l'inspection académique". En plus de cette annonce en ligne, une pétition a été créée sur le site change.org toujours pour s'opposer à la fermeture de cette classe à l'école de Saint-Laurent. Elle a déjà recueilli 311 signatures en 5 jours.

Retour en images sur Passerelle Circos !

Passerelle Circos, c'est ce rapprochement organisé entre deux députés français séparés géographiquement mais qui partagent des problématiques communes sur leurs territoires. Un projet auquel participe Gaël Le Bohec, député LREM de la 4ème circonscription d'Ille-et-Vilaine. Le premier rendez-vous a eu lieu il y a quelques jours. L'élu breton raconte sur son blog avoir été "accueilli avec ses collaborateurs par Valérie Gomez Bassac, députée de la 6ème circonscription du Var dans le cadre du projet Passerelle Circos. L’occasion de débattre entre un député Breton et une députée varoise avec les citoyens du Var autour de l’agriculture, l'apprentissage et la culture dans la ruralité." Gaël Le Bohec partage des photos et des vidéos de ces deux jours passés dans le Sud à visiter une coopérative viticole ou encore à participer à une conférence sur l'agriculture. A noter que dans les prochaines semaines, ce sera au tour de Gaël Le Bohec d'accueillir son homologue du Var en Ille et Vilaine pour la 2è partie de cette Passerelle Circos.