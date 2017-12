[BUZZ] Le Téléthon, l'hommage de Sabri Lamouchi à Johnny et les Seintes Nitouches

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Le Téléthon 2017

Le Téléthon débute ce soir ! Vous pouvez appeler le numéro de la générosité tout le week-end, le 36/37, pour vos promesses de dons. Vous pouvez aussi les faire en ligne sur le site du Téléthon.

Celui-ci permet aussi de trouver les événements près de chez soi. On y découvre également les ambassadeurs de ce Téléthon 2017, Anaelle, Apollo, Lou et Mathilde, quatre enfants qui se battent contre la maladie et qui ont besoin que la recherche progresse pour vivre mieux. Ils témoignent de leur quotidien dans des webdocs, visionnables sur le site et sur la page youtube du Téléthon.

A signaler aussi sur la page Facebook du Téléthon de Rennes, la vidéo pour se préparer au défi qui aura lieu demain midi place de la mairie à Rennes : un flashmob chorégraphique sur Singing in the rain.

L'hommage de Sabri Lamouchi à Johnny

Comme avant tous les matchs de Ligue 1 et 2 ce week-end, une chanson de Johnny Hallyday sera diffusée demain à l'entrée des joueurs sur la pelouse contre Metz... Mais les joueurs du Stade Rennais ont déjà pris de l'avance et ont écouté les tubes de l'Idole des Jeunes dans les vestiaires hier. C'est ce qu'a confié leur entraineur, Sabri Lamouchi :

Une vidéo déjà vue plus de 850 fois que vous pouvez retrouver sur la page facebook Sports en Armorique.

Les Seintes Nitouches en plein Raid des Amazones

Géraldine, Lydie et Virginie, trois bretonnes, participent en ce moment au Raid des Amazones. Un raid solidaire réservé aux femmes, qui se déroule cette année au Cambodge. L'équipe bretonne se nomme Les Seintes Nitouches, car les trois femmes ont été touchées par un cancer du sein.

Ce projet est pour elles une façon de montrer qu'elles luttent contre la maladie, car ce raid très sportif n'est pas une partie de plaisir... Les participantes y alternent course à pied, vélo et canoë kayak. Les trois bretonnes se sont entraînées pendant un an pour y participer... Y compris pour l'épreuve de tir à l'arc, dans lequel elles ont brillé ce mercredi.

Leur défi est à découvrir en photos et en vidéos sur la page Facebook des Seintes Nitouches. Le raid des Amazones se termine lundi prochain.