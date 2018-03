Bretagne, France

Un tuto pour faire ses vœux sur ParcourSup réalisé par l'Académie de Rennes

Ce mardi, c'est la dernière ligne droite pour les élèves de Terminales. Ils ont jusqu'à ce soir 18h pour inscrire leurs 10 vœux d'orientation sur la nouvelle plateforme en ligne ParcourSup mise en place pour remplacer APB après les ratés de l'été dernier. Avant ce soir donc, il faut saisir ses vœux, après ce sera trop tard. Pour aider les futurs bacheliers et leurs parents, l'académie de Rennes a publié sur ses réseaux sociaux un tutoriel, une vidéo explicative présentée par Stéphane Revelen, proviseur du lycée Lesven à Brest.

VIDEO : la maman d'une petite fille autiste cherche une place en IME

Luana a 8 ans et habite à Plerguer, en Ille-et-Vilaine. Cette petite fille va à l'école une heure par jour et est inscrite en parallèle dans un IME, un institut médico-éducatif. Sauf qu'à partir de juin, celui-ci n'accueillera plus les enfants autistes! Carine, sa maman, s'est donc mise en quête d'un autre établissement. Mais "c'est la galère, on reçoit des lettres des IME comme quoi il n'y a pas de place pour nos enfants", explique-t-elle dans une vidéo postée sur Facebook. Une vidéo réalisée dans le but d'alerter sur les difficultés rencontrées par les jeunes autistes et qui a déjà été vue plus de 34.000 fois. Carine a enfin l'impression d'être entendue et espère trouver une solution, car sinon elle va devoir arrêter de travailler, elle qui travaille déjà à temps partiel. Signe que la vidéo a déjà eu un impact : après l'avoir visionnée, le sous-préfet doit la recevoir au mois d'avril.

Agrimouv, un concours vidéo pour les agriculteurs

Les chambres d'agriculture et la FNGeda (la fédération nationale des groupes d'études et de développement agricole) organisent un concours vidéo pour les agriculteurs afin de faire connaître les métiers. Si vous êtes un collectif d'agriculteurs, et que vous souhaitez partager votre métier, votre savoir-faire, vos méthode de production et votre travail en groupe au quotidien, il faut réaliser une vidéo de 2 minutes avec un smartphone ou une caméra (tous les formats sont acceptés). Pour participer au concours, la vidéo doit être envoyée avant le 1er juin. Toutes les réalisations seront ensuite mises en ligne sur internet. Les auteurs des vidéos les plus regardées remporteront des prix.