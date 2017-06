BUZZ | le voyage #InOui de passagers bretons, l'opéra de Rennes en 3D pour Carmen et les vidéos d'un cycliste rennais

Dans le Buzz Armorique, l'exaspération de voyageurs bretons coincés dans plusieurs trains lundi soir. La visite aussi en 3D de l'opéra de Rennes grâce au travail de l'entreprise ESI Group. Et le compte Twitter d'un cycliste de Rennes qui dénonce le comportement dangereux de certains automobilistes.

La difficile soirée des passagers de la SNCF en Bretagne

Dans, les Côtes d'Armor, des câbles d'alimentations sont tombés sur les voies lundi soir et Avant Rennes, ce sont des branches qui ont endommagées une caténaire. Cela a occasionné jusqu'à deux heures et demie de retard. D'où certains commentaires énervés sur Twitter:

2h30 de retard pour l'instant sur le #tgv 8657 à nouveau arrêté après Rennes et ça repart #onrigolequandmeme — Gilles Danet (@vuco) June 5, 2017

Départ Paris 18h08 arrivée à Rennes 22h48 #tgv 8657 vivement la #LGV — Gilles Danet (@vuco) June 5, 2017

Rennes gare en travaux, #TGV 2h de retard (annonces pas fiables)hall froid, toilettes fermees quasi pas de sieges...expérience #inoui @SNCF — Stéphane TOULLIEUX (@stoullieux) June 5, 2017

#InOui, départ retardé d'1h pour le #TGV Rennes - Paris! Heureusement que tout va changer le 1er juillet.. #SNCF — Lecarpentier antoine (@LecarpentierA) June 5, 2017

#TGV Paris/Rennes stoppé net à quelques kilomètres de l'arrivée... Déjà 15mn de retard, pas de délai estimé. Avec la #SNCF c'est possible. — Christophe (@cmpi) June 5, 2017

Une visite immersive en 3D dans l'opéra de Rennes grâce à ESI Group

Jeudi 8 juin, Carmen de Bizet est proposé à l'Opéra de Rennes mais aussi sur écran géant place de la mairie et dans une vingtaine d'autres villes bretonnes. Un spectacle gratuit qui débute à 20h en partenariat avec France Bleu Armorique. Avant la représentation, des animations sont prévues dès 14h par l'Opéra de Rennes. Et comme cet événement met aussi en valeur les nouvelles technologies, les spectateurs pourront ainsi être immergés dans la salle de spectacle de l'opéra qui a été modélisée en 3D par l'entreprise ESI Group. Avec un casque, on sera donc virtuellement transporté dans l'opéra, explications:

Les explications de Jean-Louis Duval d'ESI Group Copier

Pour vivre cette expérience immersive rendez-vous donc jeudi 8 juin dès 14h à l'Opéra de Rennes.

Via Twitter, il témoigne de son raz le bol en temps que cycliste à Rennes

Un cycliste a décidé de dénoncer via Twitter depuis avril dernier les comportements dangereux voire irresponsables de certains automobilistes. Il a pris comme pseudo "Le Vélo n'existe pas" et publie presque quotidiennement des vidéos d'incivilités dont il est victime sur son vélo. Souvent le twittos rennais interpelle la métropole de Rennes ou la société Star qui gère les bus de la ville de Rennes.

Chez "Noyal Assistance Ambulance" on ne s'occupe pas trop des cyclistes, encore moins des feux rouges.@NoyalsurVilaine @metropolerennes pic.twitter.com/A2OpDc8W17 — Le vélo n'existe pas (@Velotaf_rennes) June 5, 2017

Pendant ce temps, à Rennes, un cycliste tente d'utiliser les bandes cyclables.

Cher @metropolerennes, prévoyez-vous un jour de verbaliser ? pic.twitter.com/261PDxjJ9q — Le vélo n'existe pas (@Velotaf_rennes) June 5, 2017

L’éternel dilemme du cycliste en ville :

- Serrer à droite et risquer une ouverture de portière.

- Ne pas serrer et risquer un pare-choc. pic.twitter.com/7nMJCWZaoM — Le vélo n'existe pas (@Velotaf_rennes) June 5, 2017