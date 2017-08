[BUZZ] Les agriculteurs bretons se racontent sur Facebook et Saint-Malo en 3D sur Google Earth

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 et sur Facebook et Twitter.

Plongée dans le quotidien de nos agriculteurs bretons

Alors que débutent ce mercredi les états généraux de l'alimentation, présentation du travail de l'Association Agriculteurs de Bretagne. Depuis deux semaines, elle propose de découvrir le quotidien d'éleveurs de Bretagne. Un rendez-vous connecté puisqu'il se passe sur la page Facebook de l'association avec chaque jour des publications faites par les agriculteurs eux-même pour parler de leur métier, de leur conditions de travail, etc...

C'est Dominique de la Ferme de Kermerrien qui a inauguré le rendez-vous. L'agricultrice de 51 ans est installée en famille à Trévérec dans les Côtes d'Armor où elle élève des porcs.

On découvre aussi Dominique avec son comptable, ou bien elle nous explique les conditions d'hygiène à respecter dans la ferme, son histoire de famille aussi.

Cette semaine c'est Jeltsje qui a pris le relais pour parler de son quotidien. Originaire des Pays-Bas, elle vit en Bretagne depuis 24 ans et a une ferme de vaches laitières à Plouisy toujours dans les Côtes d'Armor. Elle aussi va partager pendant une semaine photos et vidéos et parler de son métier.

Agriculteurs de Bretagne estime qu'il n'y a que les agriculteurs pour parler correctement de leur métier, sans tabou, sans nier ce qui ne va pas mais en montrant la réalité dans les fermes. Une belle initiative à lire et à voir donc sur la page Facebook Agribretagne ou sur le compte Twitter du même nom.

Saint-Malo en 3D sur Google Earth

La Cité corsaire a désormais sa version 3D. C'est à découvrir sur Google Earth, le site internet qui permet de parcourir la planète terre du bout des doigts. Désormais on peut y découvrir plus que les rues de Saint-Malo. La ville bretonne y a été modélisée en 3D pour une découverte encore plus réaliste. En un clic, on peut zoomer, changer l'angle de vue. C'est très réaliste.