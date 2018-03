Bretagne, France

Des vidéos toujours saisissantes du naufrage de l'Amoco Cadiz

Il y a 40 ans jour, le 16 mars 1978, l'Amoco Cadiz s'échouait sur les rochers de Portsall, dans le Nord-Finistère. Ses 230 000 tonnes de pétrole brut se sont vite répandus sur les côtes bretonnes. La marée noire de l'Amoco reste l'une des pires catastrophes écologiques de l'Histoire. 40 ans plus tard, les images des reportages réalisés à l'époque sont toujours aussi saisissantes. Des vidéos à retrouver notamment sur le site de l'INA.

inOut à Rennes : la startup rennaise Itineroo présente ses nouveautés

Itineroo, l'application de covoiturage pour les clubs de sport © Radio France - Justine Sauvage

Le salon international inOut sur les mobilités numériques se tient cette semaine à Rennes. Itineroo, startup rennaise créée en janvier 2017, y présente ses nouveautés en matière de covoiturage sur mesure. Dans un premier temps, l'application a été développée pour les clubs de sports. A partir de leurs agendas sportifs (entraînements, compétitions...), des rendez-vous sont programmés sur l'application et les membres du club peuvent organiser facilement du covoiturage entre eux.

Itineroo commence aussi à développer une application pour organiser cette fois du covoiturage entre élus de Rennes Métropole.

Bertrant Testot, créateur d'Itineroo, au sujet d'iTin'élus

iTin'élus pour les élus de Rennes Métropole © Radio France - Justine Sauvage

Autre idée de développement pour Itineroo, du covoiturage entre supporters de foot ou de rugby :

Bertrant Testot, créateur d'Itineroo, au sujet d'un covoiturage entre supporters

Itineroo participe à inOut en ce moment à Rennes et sera d'ailleurs présent samedi et dimanche sur l'Esplanade de Gaulle pour présenter au grand public ses applications.

Cotaxi Go, l'application pour partager son taxi, présentée à inOut

Cotaxi Go est une application imaginée par un professeur des écoles de région parisienne, Eric Le Normand. Présent cette semaine à l'événement inOut sur les mobilités numériques, il vient de signer une convention avec les taxis de Rennes pour tester son application pendant un an. Cotaxi Go permet de partager une course de taxi et donc son prix.

Eric Le Normand créateur de Cotaxi Go

Quel intérêt pour le taxi ? Selon Eric Le Normand, Cotaxi Go leur attire une nouvelle clientèle qui sinon prendrait les transports en commun, et cela permet parfois des courses plus longues et donc plus rentables.