[BUZZ] Les banderoles du RCK 1991, des sites contre le gaspillage alimentaire et une cagnotte pour une famille bretonne

Le RCK 1991 affiche des banderoles sur le Roazhon Park demandant le départ de Chrisitian Gourcuff

Après la défaite du Stade Rennais contre Guingamp samedi soir (2-0), la crise est encore plus forte à Rennes. Le syndicat des arbitres de l'élite (Safe) pourrait porter plainte contre René Ruello après ses propos sur l'arbitrage du match. Le président du Stade Rennais a qualifié "d'escroquerie arbitrale" et "d'imbécile" Frank Schneider, le directeur de jeu de la rencontre perdue.

Les supporters rennais aussi sont remontés après cette nouvelle défaite. Le Roazhon Celtic Kop a déployé plusieurs banderoles dimanche sur le Roazhon Park et à la Piverdière. On peut y lire "Dégagez", "Vous souillez nos couleurs" ou encore "Bougez vous". Les photos ont été partagées sur Facebook et Twitter par le RCK. Le club de supporters avait déjà demandé le départ de Christian Gourcuff il y a quelques jours dans un communiqué de presse diffusé là aussi sur les réseaux sociaux.

Des sites pour éviter le gaspillage alimentaire

Ce lundi 16 octobre, c'est la journée nationale de lutte contre le gaspillage alimentaire. L'occasion de parler de ces sites qui permettent d'échanger des aliments et donc de limiter les pertes. Il y a par exemple LePotiron.fr. Ce site créé en 2009 a été repensé en mars dernier. Ses créateurs avaient fait le constat que les jardiniers amateurs produisent bien souvent plus que ce qu'ils peuvent ou veulent consommer. Ils ont donc décidé de développer un site qui permettrait d’échanger, de vendre ou de donner ce surplus afin de le valoriser. Sur leporiton.fr on peut échanger, vendre ou donner ce surplus de carottes, pommes de terre et autres poireaux. Il suffit de renseigner sa ville pour trouver des poticulteurs près de chez soi.

Merci les médias ! 50ième Jardin inscrit en #IlleetVilaine ! Youpi ! Celui-ci #Troc de nombreuses choses selon les périodes et même un blog de recettes https://t.co/wVZSAgFmVO. Retrouvez tous les jardins d'Ille et vilaine ici https://t.co/BPfC43Cx63 — Le Potiron (@lepotiron) October 12, 2017

Autre exemple, la page Facebook "Trocs de comestibles de Saint-Brieuc" ou celle de Redon pour échanger là aussi des aliments mais de fruits et légumes non traités.

Une cagnotte pour l'artisan dont le camion a explosé dans les Côtes d'Armor

Il y a 10 jours, la camionnette d'un plombier de Landéhen près de Lamballe dans les Côtes d'Armor a explosé pour une raison indéterminée. Le propriétaire qui s'appelle Vincent a été grièvement blessé. La camionnette de cet homme de 38 ans a été entièrement détruite, tout comme une partie de sa maison car le véhicule était stationné devant. Une vraie tragédie pour cet artisan et sa famille.

Le véhicule d'un plombier explose à Landéhen (22). Un blessé grave. #Faitsdivers photo @MoisonFBApic.twitter.com/IpVqWu3nSz — FB Armorique (@bleuarmorique) October 6, 2017

Leurs proches se mobilisent et viennent de créer une cagnotte en ligne pour qu'on puisse leur donner un peu d'argent pour les aider à "reconstruire une vie".