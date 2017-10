[BUZZ] Les bretons paniqués par la pénurie de beurre, la région et la PAC et #noirsurlaville avec les TER Bretagne

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web et les réseaux sociaux. Rendez-vous sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30 ou via Facebook et Twitter.

Sur Twitter, la panique des bretons en manque de beurre

Les réactions sont nombreuses sur Twitter suite à notre article sur le manque d'approvisionnement de certains supermarchés bretons en beurre. Quand il n'y a plus de beurre en rayon les Bretons s'inquiètent.

Les grandes surfaces bretonnes ne sont plus correctement approvisionnées en plaquette de beurre ! #bzhhttps://t.co/CbrxjgSkSTpic.twitter.com/Fkgg9fg2QO — FB Armorique (@bleuarmorique) October 10, 2017

Scandale! Tous dans la rue demain! — Josseliñ KΞR (@josselin_k) October 10, 2017

Brrrr!!!! J'ai du mal à imaginer un monde sans beurre salé!

Et sans beurre du tout, alors, là on sera mal! Oui, je vous le dit , très mal ! — SkouarnanOriant (@skouarnanOriant) October 11, 2017

Ça y est, la fin du monde est proche ! https://t.co/j4PnejAONt — Eki Mot 🔽 (@eki_mot) October 11, 2017

C'est peut-être l'un des signes de la fin du monde... https://t.co/lAEuIkscsJ — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) October 10, 2017

La Région Bretagne consulte les internautes au sujet de la PAC

Alors qu'on parle des états généraux de l'alimentation avec les annonces mercredi d'Emmanuel Macron concernant les revenus des producteurs français, la Région Bretagne prépare la prochaine PAC, politique agricole commune, qui devrait entrer en vigueur en 2021. Sur internet, on peut donc participer à une grande consultation en ligne et faire entendre sa voix dans le débat européen. Parmi les questions posées, il y a celle ci : "Comment la PAC peut-elle garantir un revenu stable et décent ainsi qu'une activité pérenne aux agriculteurs?" Chaque internautes peut faire sa ou ses propositions, elles seront ensuite étudiées par les élus de la Région Bretagne et une contribution régionale sera mise au vote en session plénière en décembre prochain, pour être ensuite défendue au niveau national et européen. La consultation est accessible sur le site de la région Bretagne, elle se termine dimanche prochain à minuit

Avis aux photographes en herbe et amateurs de polars bretons : vous pouvez gagner des livres en participant à un concours photo sur Instagram

Les TER Bretagne et l’association Fureur du noir, qui organise le festival Noir sur la ville à Lamballe en novembre, ont mis en place un concours photo qui se passe sur internet.Il suffit de poster sur Instagram une photo de la carte du festival, en mentionnant son compte et celui de TER Bretagne, accompagné des hashtags #terbretagne #noirsurlaville. Un jury sélectionnera alors les 10 plus belles photos. Ce sera ensuite aux instagrammeurs d'élire à coups de likes les cinq qui seront récompensées. A la clé : plusieurs lots de livres, des BD, courts-métrages, ainsi que des tote bags. Vous avez jusqu’au 28 octobre pour participer !