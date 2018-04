Le Buzz Armorique ou l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Bretagne, France

Sur le net, les Bretons inquiets et tristes après le vol du Coeur d'Anne de Bretagne

Le Reliquaire d'Anne de Bretagne a été volé dans la nuit de vendredi à samedi dernier au musée Dobrée de Nantes. Une enquête a été ouverte pour le retrouver mais sans résultat pour le moment. Le comité "Anne de Bretagne" a de son côté décidé de servir de médiateur avec les voleurs en créant une boite mail. Le but est d'éviter que le cœur en or ne soit fondu et revendu en lingot. En attendant sur Twitter, les Bretons se désolent de ce vol.

C'est le printemps mais pourtant notre ciel est gris et notre cœur est bien lourd en ce début de semaine #AnneDeBretagne#womenMW photo A.Amet CCBYSA pic.twitter.com/Uap4MDjMeS — Musée de Bretagne (@museedebretagne) April 16, 2018

Acte lamentable que la disparition du #coeur d'#AnneDeBretagne. Ce n'est pas de l'or qui nous a été volé mais une partie de l'histoire de France et de Bretagne. pic.twitter.com/vUURqMe2bO — Sebastien Mahieuxe (@Sebastien_Mahie) April 16, 2018

L'académie de Rennes organise un exercice de cyberattaque

Mercredi matin, l'IUT de Saint-Malo organisera le premier exercice de cyberattaque. Une simulation à destination des enseignants d'éco-gestion. Attaque de serveurs informatiques, défense de réseaux, 50 enseignants vont batailler en équipe comme lors d’un véritable assaut numérique. L'exercice doit permettre de se plonger dans la mentalité d’un attaquant ou d’un défenseur de système informatique. C'est l'académie de Rennes qui organise la formation. Le but c'est aussi que les enseignants puissent ensuite transmettre ce qu'ils ont appris à leurs élèves.

Les Inachevés ont encore frappé

Les deux youtubers rennais connus pour leurs blagues et pour être descendus sur la pelouse du Roazhon Park déguisés en tortues ninjas viennent de publier une nouvelle vidéo. Cette fois ils sont allés tester la culture général des passants dans les rues de Rennes. Les réponses sont parfois surprenantes!