La vidéo des Inachevés au Roazhon Park

Samedi dernier lors du match du Stade Rennais contre le PSG, en deuxième période, des Tortues Ninja ont envahi le terrain du Roazhon Park pour aller saluer Kylian Mbappé, surnommé Donatello par ses coéquipiers. Cet envahissement de terrain est signé des Inachevés, le duo de comiques de Rennes qui fait des vidéos parodiques ou des caméras cachés sur le net. Cette fois donc les deux frères Romain et Vincent ont mis la barre très haute car pénétrer sur le terrain d'un match de foot c'est toujours compliqué, mais ils l'ont fait. La vidéo de cette aventure a été publiée lundi soir sur la chaîne Youtube des Inachevés. D'abord on voit les trois Tortues Ninja restantes chercher partout Donatello disparu depuis 3 mois. Finalement il est repéré au PSG et c'est là qu'une opération est imaginée pour lui remettre son masque. Et pour cela il faut pénétrer sur la pelouse du Roazhon Park.

C'est donc à la 74ème minute de jeu samedi dernier, après un but de Cavani, que les Inachevés réussissent à envahir la pelouse du Roazhon Park et le masque de Donatello... tombé sur le terrain est donné à Mbappé! Mission réussie donc sauf que les comiques rennais ont fait 15h de garde à vue et qu'ils écopent d'une amende et d'une interdiction de stade. Seule consolation, la vidéos des Inachevés est déjà un carton puisqu'en 12h, elle totalise déjà près de 90 000 vues!

Des habitants de Silfiac veulent créer un café épicerie solidaire

A Silfiac, près de Pontivy dans le Morbihan, des habitants regroupés dans l'association "La Pensée Sauvage" veulent promouvoir les initiatives et les projets locaux solidaires et participatifs en milieu rural. L'un de ces projet prévoit le rachat d'un ancien bar "le Ty Mann Gwen", fermé depuis plus d'un an et situé à l'entrée ouest de la commune. Un lieu que l'association voudrait transformer en café épicerie associatif. Tout le monde pourrait y participer selon son temps, ses moyens et son envie et ce serait un endroit pour boire un verre, un thé, un café, faire ses courses quotidiennes et éventuellement se restaurer. Un lieu aussi où il y aurait des animations. Pour cela, l'association "La Pensée Sauvage" cherche à rassembler 35 000 euros pour le début d'année prochaine avec d'acheter le bar et démarrer l'activité. Tout est expliqué sur Facebook.

Des chefs cuisinent pour les fêtes sur France Bleu Armorique

A l'approche des fêtes de fin d'année, France Bleu Armorique a réalisé des vidéos pour apprendre à cuisiner des menus de fête rapides et pas chers. Pour l'occasion, l'émission "On cuisine ensemble" est proposé en version filmée à retrouver sur notre site internet ou la page Facebook de la radio. Cinq vidéos ont été tournées la semaine dernière au Magic Hall à Rennes avec cinq chefs bretons différents et cinq auditeurs de France Bleu Armorique. Les vidéos sont signées de deux de nos techniciens, Thibault Bourgeon et Vincent Levot avec la voix de Yann Brialix. Le premier cours est donné par le chef Philippe Delaunay qui cuisine avec Martine, une auditrice de Rennes, ils font des préparations pour l'apéro. Ce mardi au menu, un célerisotto curry aux crevettes. Un seul principe pour ces émissions : proposer une recette à petit prix en moins d'une demie heure.