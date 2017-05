BUZZ | les internautes impatients de connaitre le Premier ministre, le prénom Fañch autorisé et la Bretagne de demain

Dans le Buzz Armorique, on voit l'impatience de Twitter avant la nomination d'Edouard Philippe comme Premier ministre. D'autres internautes se réjouissent que le petit Fañch puisse utiliser le tilde dans son prénom breton. Et puis l'histoire de la Bretagne au Carrefour des Territoires.

La longue attente des internautes avant la nomination du Premier ministre

On attendait le nom du nouveau Premier ministre lundi matin, finalement il a fallu attendre presque 15h pour savoir qu'Edouard Philippe entrait à Matignon. Une nomination sans surprise du député maire du Havre qui partait favori, mais une nomination qui a été longue, très longue. De quoi déchaîner les internautes sur Twitter avec le mot dièse le hashtag #PremierMinistre. Florilège:

#Direct L'Elysée annonce que le prénom du Premier ministre sera connu à 14h30, son nom sera disponible uniquement pour les abonnés premium. — Le Gorafi (@le_gorafi) May 15, 2017

#Direct Les chaines d'info en continu posent un ultimatum à Emmanuel Macron au bout duquel elles choisiront elles-mêmes le Premier ministre. — Le Gorafi (@le_gorafi) May 15, 2017

Ptdr ça fait 2 Minutes t'es Premier Ministre, twitter a deja ruiné ta carrière https://t.co/0VWnvP91xJ — Jaxxou Hndrxx (@JaxTheOne) May 15, 2017

Fañch peut garder son tilde, les internautes sont contents

La mairie de Quimper accepte finalement le prénom breton de Fañch avec un tilde . En fin de semaine dernière, les parents du nouveau-né se sont vu refuser le tilde car la loi française ne l'autorise pas. La mairie de Quimper a décidé l'inverse ce lundi. De quoi réjouir les internautes qui s'étaient mobilisés pour le nouveau né breton et son prénom.

A à peine 1 semaine Le petit #Fañch devient le symbole du combat pour les langues régionales. #tilde #Brezhoneg https://t.co/KyCAz65Qr0 — Nat Ar Floc'h (@ArFloch) May 15, 2017

@sgd1969 @LEXPRESS Une première victoire pour le prénom breton #Fañch, mais non ce n'est pas réglé ! https://t.co/T9Io9YroS8 — Culture Bretagne (@CultureBretagne) May 15, 2017

Comment sera la Bretagne de demain?

La région Bretagne organisait lundi son "Carrefour des territoires" à Saint-Brieuc. 500 personnes, des élus locaux, mais aussi des représentants d'agence d'urbanisme ou de développement étaient réunies pour construire le prochain schéma d'aménagement de la Bretagne. Un schéma qui doit prendre en compte la hausse démographique, la transition énergétique et numérique, ou encore les changement économiques. Différentes conférences et tables rondes étaient organisées L'occasion pour la Région Bretagne de publier une vidéo sur son site internet et ses réseaux sociaux pour faire l'état des lieux de 40 ans d'aménagement du territoire en Bretagne. Une vidéo réalisée grâce à des archives de l'INA.