Samuel Etienne aux Métropolitaines 2018

Ce week-end, des centaines de personnes se sont retrouvées à Saint-Grégoire pour Les Métropolitaines, qui rassemblent quatre courses, avec jusqu’à 10 kilomètres à faire pour l’une d’elle. Samuel Etienne, l’animateur de Questions pour un champion, y était en famille. Le journaliste originaire de Rennes a posté plusieurs photos d’avant-course aux côtés de sa famille. Une présence qui n’est pas passée inaperçue, puisque certains internautes se sont même amusés à faire un photo montage de la tête de l'animateur avec le corps d'Ironman.

Bonheur d’une petite course en famille :)

C’est parti pour La Grégorienne, à Saint-Grégoire !

Bon dimanche à tous pic.twitter.com/IyOt5AfoCt — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) January 21, 2018

bonne course Ironman pic.twitter.com/LUF7j81iaM — Bernie Calling (@BernieCalling1) January 21, 2018

L’animateur a terminé à la 851ème place, et a filé à peine la ligne d’arrivée passée.

Oh désolé je ne vois votre message que maintenant ! Je suis reparti en famille aussitôt la ligne d’arrivée. Bon dimanche ! — Samuel Etienne (@SamuelEtienne) January 21, 2018

Saint-Malo a sa boulangerie connectée

Si vous avez envie d'une baguette ou d'un sandwich pour déjeuner mais que vous manquez de temps pour faire la queue, vous pouvez désormais commander votre repas à distance, par internet, à la boulangerie "Au Quai des Gourmandises". Celle-ci vient de mettre en place ce système de commande sur son site internet ou sur l'application Rapidle. “Il suffit de créer son compte, et de passer sa commande en ligne, explique Sophie, la gérante. Vous recevez ensuite un sms de confirmation pour passer récupérer votre commande”.

La commande met en moyenne 20 minutes à être préparée. Vous pouvez payer directement en ligne, et recharger votre compte à la boulangerie en espèces et tickets restaurants. En deux semaines, plus de 50 clients ont créé leur compte.

Recherche agent de remplacement pour les exploitations bretonnes

Les services de remplacement des agriculteurs recrutent, notamment en Bretagne. 300 nouveaux salariés sont recherchés en 2018 partout en France. Ce réseau emploi chaque année 13 000 personnes au niveau national dont 600 en Bretagne, dont au total 2.500 en CDI. Il s’agit d'emplois pour remplacer les absences des agriculteurs et agricultrices malades ou en congés. Or, il manque des candidats, d'où l'idée d'une campagne de communication sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter et Facebook.

Tous les profils sont recherchés, que vous soyez débutants ou expérimentés, avec des compétences en productions animales ou végétales.