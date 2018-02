Bretagne, France

Les promeneurs du net arrivent à Saint-Brieuc

Les promeneurs du net, ce sont des animateurs et accompagnateurs jeunesse, le plus souvent travaillant dans des MJC ou structures similaires, qui accompagnent les jeunes par leur présence en ligne. A travers les réseaux sociaux et des tchats, ils peuvent répondre aux interrogations les plus diverses, apporter recommandations et conseils, mais aussi créer du lien avec des jeunes qui ne se rendent pas dans les structures qui leurs sont dédiées.

Ce système mise sur les nouveaux moyens de communication et les réseaux sociaux. Chaque promeneur du net indique ses heures de permanence, auxquelles il est joignable en ligne. Une présence sur les différents réseaux sociaux -facebook, instagram ou encore snapchat- est aussi assurée pour maintenir le lien.

Le dispositif a été lancé hier à Saint-Brieuc. 3 promeneurs du net, des employés de la MJC du plateau, vont venir s'ajouter aux 14 autres personnes qui assurent déjà ce rôle dans le département des Côtes-d'Armor. Vincent Dano est l'un d'eux : pour lui c'est un moyen de rentrer en contact plus facilement avec certains jeunes.

Vincent Dano est l'un des 3 promeneurs du net à Saint-Brieuc Copier

Bataille de boule de neige : policiers VS écoliers

Les gendarmes d'Ille-et-Vilaine ont partagé hier soir sur facebook la vidéo d'un policier parisien qui fait le buzz.... Puisque les forces de l'ordre ont profité du manteau blanc qui a recouvert la capitale pour se lancer dans une bataille de boules de neige entre collègues, avant de s'attaquer à une classe d'une vingtaine d'enfants. Le post d'origine a été partagé plus de 3.300 fois.

Les 45èmes Olympiades des métiers de Bretagne à suivre en ligne

Les épreuves régionales des 45èmes Olympiades des Métiers ont démarré ce jeudi à Saint-Brieuc pour la Bretagne. Deux jours et demi d'épreuves sous les yeux du public pour permettre aux jeunes professionnels exerçant une cinquantaine de métiers de confronter leurs savoir-faire . Maintenance nautique, la menuiserie, la bijouterie, pâtisserie : tous ces métiers peuvent être découverts y compris grâce à des animations et des espaces d'information. C'est la première étape avant les finales nationales dans lesquelles vont concourir les meilleurs jeunes de chaque région, puis le concours international.

Pour faire profiter de l'événement même ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il est possible de suivre les différentes épreuves via une web TV, ou en téléchargeant l'application Imagina. Le #50métiers permet également de retrouver photos et vidéos.

#50métiers Les mots d'ordre sur le pôle métiers de bouche ? La dextérité et la minutie ! pic.twitter.com/zbiqbVPkvK — Région Bretagne (@regionbretagne) February 8, 2018

#50métiers Les Olympiades c'est aussi l'occasion de découvrir l'horlogerie. L'une des qualités essentielles du métier ? La précision ! ⌚️ pic.twitter.com/KlMan5q7An — Région Bretagne (@regionbretagne) February 8, 2018