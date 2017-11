[BUZZ] "Les rumeurs de Babel" sur France 3 Bretagne, la carte interactive des routes d'Ille-et-Vilaine et "Tea at home"

Le Buzz Armorique, l'actu de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

"Les rumeurs de Babel" sur France 3 Bretagne

Ce lundi, France 3 Bretagne diffuse le documentaire "Les rumeurs de Babel" un documentaire signé Brigitte Chevet. La réalisatrice a suivi l'écrivain et poète Yvon Le Men alors qu'il s'installait trois mois dans le quartier Maurepas au nord de Rennes. Cela donne lieu à de belles rencontres avec des habitants de ce quartier populaire et leur histoire est mise en poésie avec les mots d'Yvon Le Men.

Sachez que la réalisatrice Brigitte Chevet est l'invitée de France Bleu Armorique à 8h10 ce lundi pour en parler avant, à 16h, Yvon Le Men.

Une carte interactive sur l'état des routes d'Ille-et-Vilaine

Alors que l'hiver s'installe en Bretagne, voici une carte interactive mise en ligne par Rennes Métropole et le département d'Ille-et-Vilaine et qui permet de voir l'état des routes départementales en temps réel. C'est orange quand il y a des risques de perte d'adhérence sur la route, c'est rouge, quand il faut ajouter des équipements spécifiques.

Tea at Home le site qui propose de prendre le goûter entre particuliers

Si vous êtes le roi ou la reine de la pâtisserie, mais que vous aimez aussi partager vos créations culinaires, le site "Tea at home" est pour vous. La plateforme fonctionne comme Airbnb mais on échange pas d'appartement mais un goûter. en fixant un prix par personne. Cela fait presque un an que Nathalie Hurtaud, une bretonne d'adoption, a lancé ce projet.