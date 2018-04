Bretagne, France

Des sites de covoiturage comme alternative à la grève du rail

Ce mercredi, la grève se poursuit à la SNCF avec encore peu de trains en circulation. L'une des alternatives, c'est le covoiturage. Voilà quelques sites ou page Facebook pour organiser de futurs trajets en Bretagne ou ailleurs.

La grève du rail inspire certains artistes

Sur les réseaux sociaux, les réactions face à la grève sont nombreuses. Celles de soutien avec le hashtag #JesoutienslesCheminots ou à l'inverse #JeSoutienspasLaGreveDesCheminots.

Des artistes aussi sont inspirés par le mouvement des cheminots. Ainsi l'artiste Madeline Fuhrman qui a fait des études à Rennes et qui travaille avec Paris la fille de Michael Jackson en Bretagne, a publié mardi sur Twitter une chanson tournée à la gare de Toulouse où elle se dit "bloquée par la grève". Une chanson précise-telle à prendre avec humour, par une voyageuse qui voit ce mouvement avec ses yeux d'américaine.

Autre exemple, la chanson du duo comique Les Décaféinés publiée mardi sur leur page Facebook. Une chanson à prendre au second degré chanté sur un air bien connu.

L'horaire et la date du derby Nantes/Rennes ne conviennent ni au Président du Stade Rennais ni aux supporters

Mardi, on apprenait que la LFP avait programmé le derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, le vendredi 20 avril à 18h50. Une date mais surtout un horaire qui ne conviennent pas du tout au club rennais ni aux supporters. Le président du Stade Rennais a réagit sur internet via un communiqué. Il déplore que cet horaire "condamne de facto une bonne partie de [nos] supporters qui ne pourra pas assister à ce qui doit rester une fête [...] d’autant plus que le FC Nantes célèbrera ses 75 ans à l’occasion de cette rencontre », souligne Olivier Létang. Cette prise de parole a été saluée très vite par les supporters via les réseaux sociaux. Pour l'instant, la ligue de football professionnel n'a pas réagit.

