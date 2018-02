Bretagne, France

#OnVeutDesPostes, la mobilisation des STAPS à Rennes

La mobilisation des enseignants et étudiants de STAPS à Rennes se poursuit. La fac de sport est en grève depuis une semaine pour demander sept postes supplémentaires. Une délégation était reçue par la rectrice mardi matin, puis une manifestation était organisée devant le rectorat avec des étudiants de Rennes mais aussi de Saint-Brieuc. Un mouvement qui est très actif sur les réseaux sociaux et notamment Twitter avec le compte @StapsRennesEnColère et le hasthag, le mot dièse #OnveutDesPostes. Des photos et des vidéos de la mobilisation ont été publiées. On y découvre les centaines d'étudiants et les professeurs de STAPS mobilisés.

Un agriculteur breton star d'un webdocumentaire diffusé lors du Salon de l'Agriculture

Bruno Martel, éleveur laitier à Bain-sur-Oust près de Redon dans le sud de l'Ille-et-Vilaine, est au cœur de cette vidéo réalisée par la CNIEL, l'interprofession laitière qui réunit des producteurs et des transformateurs laitiers. Il s'agit de montrer le métier d'éleveur et les pratiques d'élevage au plus grand nombre, et notamment lors du Salon de l'Agriculture qui ouvre ses portes samedi à Paris. Le webdocumentaire s'intitule "A l'heure du lait" et on suit donc une journée type de Bruno Martel sur son exploitation laitière, le GAEC de Guimbert. L'éleveur se présente, et présente sa ferme, puis on le suit à la première traite, dans son bureau, chez lui... Les séquences s'enchaînent mais on peut aussi accéder aux différents chapitres du webdocumentaire via une grande horloge. Il y a aussi des dossiers détaillés sur la traite, le bien être animal, la santé des vaches ou la traçabilité du lait. On y visite aussi à 360° les lieux clés de l'exploitation (la cour, l'étable, la salle de traite...). Ce webdocumentaire au cœur d'une ferme bretonne est à découvrir sur internet. Pour le Salon de l'agriculture, la vidéo a été adaptée à un tunnel immersif pour que le visiteur ait l'impression d'être encore plus immergé dans la ferme de Bruno Martel. Ce dernier sera d'ailleurs sur place à Paris samedi et dimanche prochain.

Les gendarmes du Morbihan lancent à leur tour un challenge sur Facebook

Encore un challenge lancé sur les réseaux sociaux ! Après le #MilkPintChallenge par ceux qui font le lait, voilà "The Flashing Challenge" proposé par la Gendarmerie du Morbihan sur sa page Facebook. De quoi s'agit-il ? Et bien de penser à mettre son clignotant sur la route ! Avec humour donc les gendarmes détaillent les trois étapes de ce défi. Déjà, repérer où le clignotant se situe dans son véhicule et le mettre en marche pour le tester. Deuxième étape, l'utiliser en conduite, peut-être d'abord sur un parking le dimanche si on est pas sûr de nous. Troisième étape, mettre ce clignotant dès que l'on change de direction pendant une semaine. Les gendarmes du Morbihan terminent en écrivant qu"Au bout de ces 7 jours, votre cerveau aura intégré et votre geste sera devenu un automatisme.... au plus grand plaisir de chacun d'entre nous !". Alors à vous de jouer!