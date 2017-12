Erminig, la mascotte du Stade Rennais, commente le match de Coupe de la Ligue contre l'OM

Les Rouge et Noir se sont imposés mercredi soir aux tirs au but face à Marseille (2-2-, 4-3). Ils sont donc qualifiés pour les quart de finale de la Coupe de la Ligue et on sait déjà que ce sera le 10 janvier au Roazhon Park contre Toulouse. Sur les réseaux sociaux, les supporters rennais sont contents. Ils doivent faire face en revanche à la déception des supporters marseillais qui insultent l'arbitrage.

Sur ce match, on peut consulter le compte Twitter de @Erminig, la mascotte officielle du Stade Rennais qui commente la rencontre, à sa manière.

Changement de compétition, changement de couleurs pour moi !



Mais toujours derrière nos Rouge & Noir ! 🔴⚫ #SRFCOMpic.twitter.com/GTXDHOBMYK — Erminig (@ErminigOfficiel) December 13, 2017

On les aime ces clappings, on ne s'en lasse pas ! 😍 #SRFCOMpic.twitter.com/88qPFfV3sH — Erminig (@ErminigOfficiel) December 13, 2017

Hello @SunderlandAFC, with @staderennais we would like t'acheter définitivement Wabi Khazri, it's possible ? — Erminig (@ErminigOfficiel) December 13, 2017

Le prochain match du Stade Rennais a lieu samedi en championnat face au PSG de Neymar.

L'article des Décodeurs du Monde sur le rapport au sujet de l'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes

Les médiateurs nommés par le gouvernement ont rendu mercredi leur rapport au sujet du projet d'aéroport de Notre-Dame-Des-Landes. Un rapport long de 63 pages qui ne tranche pas le dossier et reconnait aussi l'option d'agrandir l'aéroport de Nantes. Pour y voir un peu plus clair dans ce débat et comprendre aussi les arguments des Pour et des Contre NDDL, il y a l'article original des Décodeurs du Monde, le site du journal qui fait du facktecking. On y retrouve les arguments des uns et des autres, et certaines des plus grandes déclarations de politiques sous forme d'un échange de SMS. Puis, pour chaque argument, les Décodeurs du Monde recentrent le débat et le décortiquent. Le dernier SMS de cette conversation fictive est signé d'@Emmanuel Macron, qui écrit "Merci ! Nous allons réfléchir et, promis, nous prendrons notre décision définitive d'ici la fin janvier 2018."

Une belle initiative bretonne pour donner des cadeaux de Noël aux enfants réfugiés et sans abris

Une Rennaise a décidé d'ouvrir une cagnotte en ligne pour récolter de l'argent pour faire des cadeaux de Noël aux enfant les plus défavorisés. " À ma petite échelle, et grâce à vous, j'aimerai redonner un peu de sourires le jour de Noël à ces enfants." écrit-elle dans son projet qui est soutenu par les associations "Utopia 56" et "Un toit c'est un droit".