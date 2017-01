BUZZ | Manuel Valls giflé en Bretagne, des dons pour la Merveille et le Vendée Globe filmé par la marine nationale

Dans le Buzz Armorique, l'image de Manuel Valls giflé lors de son déplacement en Bretagne qui fait le tour du web. On parle aussi du financement participatif pour restaurer l'abbaye du Mont Saint-Michel. Enfin il y a la vidéo de la marine nationale survolant les skippers en tête du Vendée Globe.

La gifle reçue par Manuel Valls en Bretagne fait le tour du web

Les réseaux sociaux ne parlent que de cela depuis mardi, de la gifle reçue par Manuel Valls lors de son déplacement en Bretagne. L'ancien premier ministre et candidat à la primaire de la gauche était en déplacement mardi à Lamballe dans les Côtes d'Armor quand un jeune homme de 19 ans a réussi à lui donner un légère gifle. La photo de notre reporter Johan Moison a fait le tour du web.

🔴Un homme interpellé après donné un léger coup au visage de Manuel Valls à Lamballe #valls2017 pic.twitter.com/OfwRVgv8Et — FB Armorique (@bleuarmorique) January 17, 2017

La vidéo de la scène, notamment celle du Télégramme, a aussi été vue près de deux millions de fois déjà.

Un geste que beaucoup d'internautes ont également commenté.

Rien, et surtout pas la violence, ne m'empêchera d'aller vers les Français. Je suis déterminé à leur parler et à faire gagner la gauche. MV — Manuel Valls (@manuelvalls) January 17, 2017

Je condamne l'acte inacceptable de violence contre @manuelvalls à Lamballe et je lui adresse mes amitiés. — Benoît Hamon (@benoithamon) January 17, 2017

Manque de mot devant l'agression de @manuelvalls par un sombre idiot. Ne pas être d'accord c'est un choix mais ça n'autorise pas la violence — Ronan Loas (@RonanLoas) January 17, 2017

Valls giflé en deplacement en Bretagne , cette campagne n'en finit plus avec les surprises .... — Genkasim (@kasimgen) January 17, 2017

URGENT Un homme condamné à 49 gifles sur la joue droite et 3 gifles sur la joue gauche pour avoir tenté de gifler Manuel Valls en Bretagne — Haus ROMERO (@ROMERO30) January 17, 2017

Envie d'apporter votre pierre à l'édifice? C'est possible pour restaurer l'abbaye du Mont Saint-Michel

"Ma Pierre à l'édifice", c'est le nom de la plateforme en ligne mise en place par le Centre des Monuments nationaux pour recevoir des dons en ligne. En ce début d'année 2017, les internautes peuvent donner de l'argent notamment pour la restauration et la mise en valeur de l'abbaye et des remparts du Mont Saint Michel. Concrètement cette année, le chantier va s'attaquer au cloître, et à la restauration du jardin. Un projet estimé à 2.2 millions d'euros.

.Autre façon de donner, si on est sur place, en train de visiter la Merveille, deux bornes ont été installées pour faire un don de 2 euros avec une carte bleue sans contact ou via une application sur son smartphone. Toutes les infos sont à retrouver notamment sur la page Facebook de l'Abbaye du Mont Saint-Michel.

La marine nationale survole les skippers en tête du Vendée Globe

La vidéo a été tournée mardi deux jours avant l'arrivée des premiers skippers du Vendée Globe aux Sables d'Olonne. La Marine Nationale a survolé Armel Le Cléac'h et son poursuivant Alex Thomson. L'occasion de filmer de très belles images et de dialoguer avec les skipper. C'est à découvrir sur la page Facebook du Vendée Globe.