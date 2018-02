Bretagne, France

Les agriculteurs bretons à nouveau mobilisés dans les magasins ce mercredi

Une opération contrôle des prix dans les différents supermarchés était organisée ce mercredi par les agriculteurs pour dénoncer le mauvais étiquetage des produits. Cette opération se déroule tous les mercredis pendant les négociations des prix entre grandes surfaces et producteurs. Ces derniers ont choisi de relayer massivement leur action sur les réseaux sociaux, pour mieux toucher les consommateurs et faire de la pédagogie :

@EricTHIROUIN@ThierryCoue appellent au respect de la charte signée par tous les acteurs de la filière alimentaire, pour le respect du travail des agriculteurs. La mobilisation à cet objectif ! pic.twitter.com/onPQuAoJF1 — FRSEA Bretagne (@FRSEA_Bretagne) February 14, 2018

Une explication de texte entre les représentants de la @FNSEA et le propriétaire d'intermarché Liffré. Les agriculteurs exigent un juste retour de la valeur dans les exploitations. pic.twitter.com/ddcjzlB9wO — FDSEA35 (@FDSEA35) February 14, 2018

La mobilisation se poursuit aussi à l'université Rennes 2

Les étudiants prévoient de bloquer totalement l'établissement ce jeudi et ce vendredi pour protester contre la sélection à l'entrée de la fac. Un blocage qui intervient après un autre partiel déjà organisé la semaine dernière. Les étudiants réclament surtout plus de moyens pour l'université. Pour poursuivre cette mobilisation, ils viennent de créer une cagnotte en ligne (décidée en Assemblée Générale) et souhaitent financer l'impression de leurs tracts, affiches, et matériels de sonorisation. C'est un syndicat étudiant qui s'occupe d'encaisser les fonds récoltés. Pour l'heure ils n'ont que 30 euros dans la cagnotte.

Une plateforme qui met en lien les artisans professionnels de l'aménagement intérieur

Si vous refaites votre cuisine, vous allez peut-être faire appel à un cuisiniste, qui conçoit avec vous les lieux. Mais ce cuisiniste n'a pas forcément toutes les compétences pour effectuer lui-même la pose des revêtements de sol par exemple. Il peut donc faire appel à un poseur pour terminer le travail, mais ce n'est pas toujours évident de le trouver. Alors aujourd'hui il y a Wipoz!, une start-up basée à Vern-sur-Seiche près de Rennes, qui se propose de mettre en lien ces professionnels via une plateforme internet.

Pour Samuel Clanchin, membre de la start up, l'objectif c'est de faciliter les contacts entre les deux corps de métier.

Ecoutez Samuel Clanchin, membre de la start-up, sur l'objectif de l'entreprise Copier

La plateforme propose un espace collaboratif, où cuisinistes et poseurs peuvent échanger leurs coordonnées, les dossiers de travaux ou encore partager leurs agendas. Le tout de façon sécurisée, puisque Wipoz! vérifie le professionnalisme de ses inscrits. Depuis le lancement de la plateforme la semaine dernière, quelques professionnels commencent à s'inscrire sur la plateforme, notamment en Ille-et-Vilaine pour la Bretagne. Les particuliers, aussi, peuvent inscrire sur la plateforme pour trouver un artisan près de chez vous.