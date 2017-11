[BUZZ]"Mon revenu de base", le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole et la vidéo "Les Merveilles de la Bretagne"

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

Une association veut tester le Revenu universel

On a beaucoup parlé pendant la Présidentielle 2017 du revenu universel. Une association a décidé de lancé une opération de crowdfounding pour expérimenter ce "revenu de base" et voir si cela marche ou pas. A l'origine de ce projet notamment, Julien Bayou, porte-parole d'Europe Ecologie Les Verts mais l'expérimentation se fait en dehors de son parti. Concrètement, tout le monde peut s'inscrire sur le site monrevenudebase.fr et espérer être tiré au sort le 6 décembre prochain pour bénéficier de ces 1000 euros par mois pendant un an. De l'argent qui provient de dons, eux aussi versés via internet. L'expérience fonctionne puisque plus de 50 000 personnes se sont déjà inscrites et plus de 29 000 euros ont été récoltés soit déjà deux revenus de base financés. Parallèlement, une étude sera menée pour voir comment l'argent sera utilisé. il s'agit de répondre à plusieurs question : Est-ce qu'on s'arrête de travailler? Est-ce qu'on travaille moins? Est-ce qu'on travaille mieux? Est-ce qu'on se nourrit mieux? Est-ce qu'on prend du temps pour soi, pour ses proches?". Une expérimentation similaire est déjà menée en Allemagne où plus de cent revenus de base ont été distribués et pour laquelle 700 000 personnes ont répondu à la question "moi qu'est ce que je ferais avec un revenu de base?".

"Bibapplis", le blog des bibliothécaires de Rennes Métropole

Depuis deux ans, les médiathèques de la métropole de Rennes et notamment celle des Champs Libres mettent en valeur chaque mois des applications pour tablettes et smartphones que les bibliothécaires ont appréciées. Certaines concernent la lecture, mais pas toutes. Il y a aussi des jeux, des appli pour transformer des dessins en 3D ou d'autres pour apprendre le français ou écouter de la musique. Depuis septembre, tous ces conseils avisés se retrouvent sur le blog "Bibapplis". Classées par âge, par thème, par prix également, des dizaines d'applications sont présentées. Et petit plus pour les internautes, les bibliothèques ont fait un onglet avec leurs coups de cœur.

La vidéo d'Antoine Lavenant sur "Les Merveilles de la Bretagne"

"Les Merveilles de la Bretagne", c'est le titre d'une vidéo réalisée par Antoine Lavenant, un youtubeur breton originaire du Finistère. Il parcourt le monde et partage ses voyages et ses aventures en vidéos via Youtube ou Facebook. Il y a quelques mois, de passage dans sa région natale, il a eu envie d'y consacrer une vidéo. Un vrai carton puisqu'elle dépasse aujourd'hui les 2.2 millions de vues. L'occasion de découvrir les autres vidéos de ce Youtubeur breton.