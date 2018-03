Le Buzz Armorique, c'est l'actualité de la Bretagne connectée, et c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Bretagne, France

MyBus présente son ticket dématérialisé lors de inOut 2018 à Rennes

Le salon international des mobilités numériques inOut débute ce mercredi à Rennes, avec une partie In au Couvent des Jacobins pour les professionnels, et une partie Out Esplanade de Gaulle pour le grand public pour découvrir les nouveautés en matière de déplacement en lien avec les nouvelles technologies. Parmi les innovations présentées, MyBus qui propose un ticket de bus ou de métro dématérialisé. Une solution qui permet de plus penser à sa carte de transport ou à sa monnait pour acheter un ticket. Il suffit de télécharger l'application sur son smartphone pour se déplacer.

Franck Raynaud co-fondateur de MyBus :

Franck Raynaud co-fondateur de MyBus Copier

Les créateurs de MyBus sont à Rennes jusqu'à vendredi pour prendre contact avec Rennes Métropole et Keolys à l'occasion de inOut. L'application pourrait être testée avant l'été sur la ligne A du métro.

La Semaine des Maths, aussi sur le net

C'est la semaine des maths jusqu'au 18 mars. Au-delà des initiatives locales dans des établissements bretons en partenariat avec l'Académie de Rennes, on peut aussi depuis son ordinateur participer à cette semaine. Sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #SemaineDesMaths, on découvre plusieurs initiatives menées dans les écoles de France. On peut aussi jouer... et s'entraîner au calcul mental grâce à Mathador développé par le Réseau Canopé (pour la pédagogie). A chaque jour son défi pour faire travailler nos méninges. A vous de jouer!

📣Et c'est parti pour le premier #défimathador de la #SemaineDesMaths ! 😀Aujourd'hui, fabriquez 31 avec 6 / 4 / 12 / 8 et 13 ! On attend vos résultats ! Et merci à vous de RT nos défis 👍 ! #calculmental#mathspic.twitter.com/neLiNf4Afr — Mathador (@Mathador) March 12, 2018

Des places pour voir le match RC Vannes /Colomiers à gagner sur Facebook

Le club vannetais de rugby organise un concours sur Facebook pour aller le voir jouer ce vendredi soir contre Colomiers à la Rabine. Le RC Vannes offre 2x2 places en tribune d'honneur centrale. Pour participer il faut aimer cette page Facebook, partager la publication sur son mur et tagger un ami qui lui aussi doit aimer la page. Rien de très sorcier donc... Le tirage au sort des gagnant a lieu jeudi à 14h.