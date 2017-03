Buzz| Nolan président, une vidéo contre le harcèlement de rue et le site du musée des beaux arts de Rennes

Dans le Buzz Armorique du jour, le Breton Nolan annonce sa candidature à la présidentielle sur internet. C'est lui qui a été condamné pour avoir donné une gifle à Manuel Valls à Lamballe. Une vidéo aussi sur le harcèlement de rue. Et le nouveau site internet du musée des beaux arts de Rennes.

Nolan Lapie annonce sa candidature à la présidentielle sur internet

Depuis début mars, il y a donc un nouveau candidat à la présidentielle et c'est un Breton: Nolan Lapie! Tout le monde le connait, c'est ce jeune qui a donné une gifle à Manuel Valls alors en campagne pour la primaire de la gauche à Lamballe. Les images ont été vues partout. Le jeune homme de 18 ans a même été condamné à trois mois de prison avec sursis avec obligation d'effectuer 105 heures de travail d'intérêt général. Ce même Nolan Lapie a décidé d'être candidat à la présidentielle. Il explique les raisons de cette candidature et les grandes lignes de son programme dans une vidéo postée sur Youtube et la page Facebook "Nolan Président". Le jeune homme cherche des parrainages d'élus. Et il demande aux internautes de l'aider.

Une nouvelle vidéo pour lutter contre le harcèlement de rue

La vidéo a été publiée mercredi 8 mars à l'occasion de la journée internationale des droits des femmes par l'association ADALEA22 qui aide notamment les personnes victimes de violences dans les Côtes d'Armor. ADALEA22 a encadré des personnes accueillies au CHRS Clara Zetkin de Saint-Brieuc afin qu'elles réalisent une vidéo sur le sujet avec des dessins sur un tableau blanc sur le principe du "draw my life". Un film qui donne des pistes pour réagir quand on est victime mais aussi témoin de harcèlement de rue.

Le site du Musée des Beaux Arts de Rennes fait peau neuve

Le musée des beaux arts de Rennes vient de mettre en ligne son tout nouveau site internet pour faire découvrir ses collections et ses expositions. Un site beaucoup mieux que l'ancien estiment certains internautes sur Twitter. Pour vous faire votre idée rendez vous sur http://mba.rennes.fr/fr