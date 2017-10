[BUZZ]Nouvel épisode au Stade Rennais, les tweets jugés inadmissibles d'un élu FN breton et les Worldskills de Guillaume

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Les supporters du Stade Rennais se demandent si le club de foot est à vendre

Decidément le club de foot de Rennes fait toujours parler de lui. Les réseaux sociaux ont encore beaucoup bruissé mercredi à son sujet. Nouvel épisode lancé par Canal+ qui affirme que le Stade Rennais serait à vendre

INFO #LATEFC: Le @staderennais serait à vendre et FH #Pinault serait en contact avec des investisseurs chinois...



Toutes les infos #SRFC ⬇️ pic.twitter.com/GnS4SWgjMm — Late Football Club (@LateFootClub) October 17, 2017

Il n'en fallait pas plus pour faire réagir les supporters du Stade Rennais sur Twitter.

Le SRFC vendu à des investisseurs chinois? Êtes vous pour ou contre qu'@ErminigOfficiel soit déguisé en dragon? #rumeurdujour#srfc#rennes — Micael Fischer (@MicaeldeRennes) October 18, 2017

on sait enfin pourquoi le ciel était jaune, lundi, à rennes... #srfchttps://t.co/8pPctkhnO2 — christophe leux (@christopheleux) October 18, 2017

De son côté le Stade Rennais annonce que les entraînements de fin semaine se feront à huis clos et qu'il ne tiendra pas de conférence de presse avant le match Rennes Lille de samedi.

[PROS] La séance d'entrainement de jeudi matin se déroulera à huis clos. — Stade Rennais F.C. (@staderennais) October 18, 2017

Loïg Chesnais Girard, le président de la Région Bretagne, s'indigne des propos d'un élu FN breton

Le président de la Région Bretagne Loïg Chesnais-Girard a dénoncé mercredi sur Twitter les propos de Christian Lechevalier, conseiller régional FN breton.

Je dénonce fermement les propos indignes tenus par le conseiller régional Christian Le Chevalier. #inadmissible — Loïg Chesnais-Girard (@LoigCG) October 18, 2017

L'élu FN de Bretagne a partagé mardi un tweet avec une photo de l'actrice Clotilde Courau, posant en robe sur un tapis rouge accompagnée du hashtag #Balancetapetasse. En légende, Christian Lechevalier écrit "Prude jeune fille, prête à signer un contrat dans la chambre de #Walstein (sic)". Le tweet n'est plus disponible mais des captures d'écran ont été faites notamment par des journalistes et on le voit aussi dans un article du Lab d'Europe 1.

Voici le tweet du conseiller régional en question (FN) pic.twitter.com/VQrbhTTCTa — Olivier Pérou (@OlivierPerou) October 18, 2017

Christian Lechevalier se défend en parlant d'humour et d'ironie et rappelle que le premier tweet n'est pas de lui.

Je vous répète que ce mot était contenu ds le tweet initial (rédigé par une femme)... — Ch.LECHEVALIER (@ChLECHEVALIER) October 18, 2017

Et si vs ne lisiez que MA phrase ?#Humour et #ironie sont-ils interdits ? — Ch.LECHEVALIER (@ChLECHEVALIER) October 18, 2017

L'actrice Clotilde Courau, quant à elle, a été prévenue du tweet de l'élu frontiste breton et elle réagit sobrement sur Twitter.

Les aventures de Guillaume Leroux aux Worldskills à Abu Dhabi

Guillaume Leroux, jeune breton de 19 ans qui habite Dourdain en Ille-et-Vilaine, est à Abu Dhabi en ce moment avec l'équipe de France des métiers pour participer aux Worldskills, les olympiades mondiales des métiers. Guillaume est champion de France en titre de maintenance des matériels, dans la mécanique agricole et les travaux publics. Il est scolarisé dans la Manche au lycée professionnel Claude Lehec de Saint-Hilaire-du-Harcouët. La cérémonie de clôture de la compétition s'achève ce jeudi soir à Abu Dhabi. En attendant d'en connaître le résultat, on peut revivre l'aventure et le parcours du jeune breton à travers des vidéos partagées sur Facebook