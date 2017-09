[BUZZ] Pour les TPE et PME le portail mon-entreprise.bzh, le recrutement de ZUPdeCO et le nouveau site des pompiers 35

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30.

Un site internet pour aider le TPE et les PME bretonnes

Le site internet www.mon-entreprise.bzh est un portail d'information créé par l'Etat, la région Bretagne, le Medef, la CPME et l'Union des entreprises de proximité pour aider les TPE et les PME bretonnes dans leur quotidien. Tout part de ce constat : quand on est patron d'une petite entreprise, on a moins de ressources pour savoir comment recruter, pour savoir à quelle type d'aides on a droit, comment aussi demander ces aides. ou encore les droits à la formation de ses salariés. Bref des milliers de questions auxquelles tente de répondre ce site grâce à des fiches techniques, des modèles même de fiche de poste pour un recrutement, la liste aussi des interlocuteurs selon les demandes.

L'association ZupdeCo cherche des étudiants pour être tuteurs dans les collèges de Rennes

140 jeunes sont invités à devenir bénévole pour encadrer un ou deux élèves pour leurs devoirs, deux heures par semaine. Les collèges Rosa Parks, Clotilde Vautier et Cleunay à Rennes sont concernés par ce tutorat. Pour attirer les candidats, l'association ZUPdeCO mise sur l'humour avec un appel à la candidater sur Twitter, version blockbuster américain.

📢 A PARTAGER ! @ZUPdeCO recherche des tuteurs bénévoles (2h/semaine) pour aider des élèves en difficulté scolaire.► https://t.co/XQWS0QzLi8pic.twitter.com/sMTvX6VQuV — ZUPdeCO (@ZUPdeCO) September 6, 2017

Les pompiers d'Ille-et-Vilaine ont un nouveau site

Le nouveau site internet du SDIS 35 vient d'être mis en ligne. On y découvre les activités des pompiers d'Ille-et-Vilaine. Ce nouveau site est résolument tourné vers la prévention et la formation aux premiers secours avec par exemple, des conseils détaillés si on est témoin d'un accident de la route, comment réagir aussi en cas d'incendie ou encore face aux guêpes, frelons et abeilles. Le SDIS 35 profite aussi de son nouveau site internet pour informer le public de ses actions auprès des jeunes. Il y a aussi un onglet consacré aux pompiers volontaires et à leur recrutement.