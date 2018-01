Bretagne, France

Premier vol pour la montgolfière du Morbihan

Pour faire la promotion du département morbihannais, l'office de tourisme a investi en fin d'année dernière dans une montgolfière. Pour s'assurer que chacun la repère facilement, la toile du ballon noire et blanche a été recouverte des hermines du Gwenn Ha Du. Ce week-end cette montgolfière a effectué son tout premier vol dans les montagnes et le ciel Suisse, à l'occasion du 40ème Festival International de Ballons qui attire chaque année 40.000 visiteurs. Sur facebook, la vidéo a été aimée plus de 300 fois.

Pendant ce temps-là en Suisse...

La montgolfière Golfe du Morbihan prend son premier envole..#FIB2018@FestivalBallonspic.twitter.com/uZYBJhc8vR — Golfe du Morbihan (@golfemorbihan) January 28, 2018

Sur place les équipes de l'office du tourisme ont aussi fait la pub du département via des posts sur facebook et des "stories", des ensembles de photos, postées sur le réseau social Instagram. Les suisses ont aussi pu déguster des produits typiquement bretons comme du cidre et des caramels au beurre salé.

Un toit c'est un droit lance une campagne de dons en ligne

L'association Un toit c'est un droit se mobilise pour venir en aide aux migrants. Il y a une semaine, elle a lancé une cagnotte en ligne sur le site Helloasso pour financer la rénovation de trois maisons dans le quartier Patton à Rennes, après avoir signé une convention avec la mairie et la préfecture. Depuis novembre, des familles sont hébergées, et l'association s'est engagée à payer une partie des frais sur la rénovation de ces maisons, dont une était en mauvais état et a nécessité d'organiser un chantier solidaire le week-end dernier pour faire quelques travaux. La campagne de dons en ligne a pour but de financer les charges de fonctionnement.

APPEL AUX DONS – L'association Un Toit c'est Un Droit lance un appel à la solidarité citoyenne. Pour l'aider avec un don ponctuel ou mensualisé, suivez le lien >>> https://t.co/BhDhTbXSlV MERCI! #untoitcestundroit#rennespic.twitter.com/iRFCJPOLu9 — Magali Gali (@MagaliGaliGali) January 21, 2018

Un don de 5 euros représente de l'eau pour une personne pendant un mois. 200 euros permettent quant à eux de financer la remise à neuf et aux normes du réseau électrique d'une maison.

Jari, le chien photographe qui tweete

Il s'appelle Jari. Ce beagle breton de 3 ans est doté d'un petit appareil photo à son collier qui se déclenche toutes les deux secondes. Lors de ses balades près de Brest, où habite sa maîtresse, le chien fait profiter les amateurs d'une vision de la vie à 30 centimètres du sol. "En rentrant de balade, je connecte l'appareil photo à mon ordinateur, on ne sait jamais ce qu'on aura comme photos, explique sa maîtresse, il y a toujours des surprises !"

Jari a déjà pris des milliers de clichés. Une oreille, une truffe ou une patte s'invitent sur certains. Une sélection est publiée sur le blog de sa maîtresse et sur twitter.

Quelques fois #JariPhotographe 🐕prend des photos aux événements publics. Voici @nedelecyohann et @IMazelin et les pêcheuses Kerhorres à l'occasion de la sortie de l'eau du bateau Kerhorre Mari-Lizig le 19.11.2016. Jari a signé l'image avec sa truffe en haut de la photo. 😁 pic.twitter.com/rzz6w6NVHe — Mechthild (@MechthildHa) January 28, 2018