Bretagne, France

Première "promo" du Village by CA du Morbihan

Le Crédit Agricole encadre plusieurs start-ups pour les accompagner dans leur développement. Douze entreprises morbihannaises ont été retenues pour la première édition dans le département. Parmi elles, il y a Coopeo. Cette appli va vous intéresser si vous êtes boulanger, restaurateur ou traiteur. Pour l'utiliser, il suffit de scanner vos factures sur l'espace personnel de l'application, elles sont analysées par l'équipe de Coopéo, et vous permet d'avoir, en un coup d’œil, sur votre smartphone vos dépenses analysés en graphiques. De quoi identifier où vous pouvez faire des économies. Cyrille Jégoux, le fondateur de la start-up, estime que c'est un bon moyen pour identifier les endroits où il faut faire des économies :

Ecoutez Cyrille Jégoux, le fondateur de Coopéo, sur les économies possibles grâce à l'application

Alors pour profiter de cette application et de l'accompagnement de Coopéo, ça coûte 149 euros par mois. Une cinquantaine de restaurateurs, traiteurs et boulangers l'utilisent déjà.

Capture d'écran de l'application Coopéo pour optimiser ses achats en ligne pour certains professionnels - Capture d'écran du site coopeo.fr

Où en est le Breton Stéphane Baud dans son tour du monde en vélo ?

Ce Breton est parti il y a presque un an, le 1er avril 2017 de Loudéac dans les Côtes d'Armor, pour un tour du monde à vélo. Il avait décidé de tout plaquer l'an dernier pour aller parcourir le monde à la force des mollets. Voilà 356 jours qu'il est parti et sur son blog, on peut lire que Stéphane Baud a déjà traversé 24 pays et parcouru 15 455 Km.

Grâce au web on peut donc suivre les aventures de ce Breton, que ce soit sur son blog ou sa page Facebook. Ce lien internet est devenu de plus en plus important pour l'aventurier :

Stéphane Baud sur le lien indispensable avec Internet pendant son voyage, "son moteur électrique"

Alors la, il est parti vendredi de Téhéran, la capitale iranienne, et il roule en direction de la frontière turkmen... Quand on l'a appelé, la connexion était bonne mais ce n'est pas toujours le cas depuis qu'il est parti. "C'est pas forcément facile d'avoir du réseau partout. Tout le monde me demande où es-tu ? Que fais-tu ? Comment vas-tu ? Alors, quand je peux, je poste un petit message pour les rassurer".

Stéphane Baud "J'essaye de poster des messages à chaque fois que j'ai du réseau pour rassurer mes abonnés"

Prochaine étape pour le Breton : le Turkménistan. Une aventure à suivre donc sur son blog ou via Facebook.

Découvrez les alignements de Carnac filmés du ciel

On en parlait il y a 10 jours, la région veut mettre en avant ces mégalithes pour qu'ils soient classés au patrimoine mondial de l'Unesco. Et sur Facebook, Morbihan Tourisme a mis en ligne une vidéo pour faire découvrir ces menhirs et dolmens. On y voit les différentes parties du site filmées de terre mais aussi du ciel, pour mieux se rendre compte des alignements. Cette vidéo a eu beaucoup de succès, puisqu'en 5 jours elle a été vue plus de 46.000 fois et près de 3.000 personnes ont aimé cette vidéo.