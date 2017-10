[BUZZ] René Ruello reste au Stade Rennais, la Bretagne et le #TDF2018, l'application Météo Bretagne et Omar Sy à Vitré

Le Buzz Armorique, le rendez-vous de la Bretagne connectée sur France Bleu Armorique. C'est chaque jour à 7h25 et 17h30 et sur Facebook et Twitter.

Sur le net les supporters du Stade Rennais appellent au boycott

Finalement René Ruello reste président du Stade Rennais. L'annonce a été faite mardi après-midi via un communiqué de presse sur le site du club de foot.

Sur la page Facebook de Sports en Armorique, les supporters du Stade Rennais sont perdus voire fâchés de ce dénouement. Ainsi Marie écrit "Ça veut dire que personne ne part et que la mouise continue sans compter l'image que le club de donne", Maxime s'interroge sur ce qu'il appelle un "club de cirque?" Pour Thomas "on passe pour des peintres encore une fois". Du coup certains internautes appellent au boycott comme Emmanuel :"ce qu'il faudrait faire c'est de ne plus aller les voir jouer au stade jusqu'à la trêve hivernale". En attendant on vous pose aussi la question sur les réseaux sociaux avec un sondage en ligne à retrouver sur le compte Twitter de la radio.

Le stade rennais a t-il raison de maintenir René Ruello à la présidence du club? #SRFC#FBsport — FB Armorique (@bleuarmorique) October 17, 2017

Les Bretons amoureux du vélo s'enthousiasment pour le Tour de France 2018

Le parcours officiel de la Grande Boucle 2018 a été dévoilé mardi midi. Sur le net on se réjouit puisque le Tour 2018 passera 4 jours en Bretagne.

Tous les ans, on souhaite être au départ du Tour de France mais avec 4 étapes en Bretagne on le souhaite encore un peu plus 💛 pic.twitter.com/3pss7o8zEh — Team Fortuneo Oscaro (@FortuneoOscaro) October 17, 2017

Hâte d'être le 12 juillet pour l'arrivée dantesque du mur de Mûr-de-Bretagne #TDF2018https://t.co/sJFgW1amD4 — Jeañ-Yves Le Briañ (@JY_LeBrian) October 17, 2017

Beaucoup de plaisir et de fierté pour cette nouvelle étape à Mur de Bretagne, le 12 juillet #TDF2018#Bretagnepic.twitter.com/Ve90qnB6EN — Marc Le Fur (@marclefur) October 17, 2017

Météo Bretagne aura bien son application !

La société de météorologie bretonne avait lancé début septembre une campagne de financement participatif pour créer son application pour smartphone et tablette afin de donner la météo en Bretagne la plus précise et le plus facilement possible. Une météo fiable puisqu'elle utilise 75 stations météo réparties sur notre région. Les créateurs de Météo Bretagne ont réussi leur campagne de financement participatif et ont récolté 13 000 euros en 40 jours pour créer leur application. En début d'année prochaine, on devrait donc pouvoir la télécharger gratuitement pour avoir la météo près de nous et aussi la météo marine pour ceux qui partent en mer ou qui aiment le surf.

Il y aura bien une application # meteo en #Bretagne 🍾🍾🍾

Merci à tous !https://t.co/RMK4BvIGQK — Meteo Bretagne (@MeteoBretagne) October 17, 2017

#crowdfunding#meteo#bretagne Les bretons auront bien leur application météo très bientôt ! Un grand merci à tous les donateurs mais aussi à tous ceux qui ont participé au bouche à oreille ! 🤗👏👏👍💪 https://t.co/krQ6fZ20oAhttps://t.co/YCWbq25Nozpic.twitter.com/7PsdPqo1sf — Jérôme DREANO (@JeromeDreano) October 17, 2017

Omar Sy en Bretagne

L'acteur Omar Sy, dont le nouveau film Knock sort ce mercredi en salle, a dîné "Au vieux vitré", un restaurant de Vitré samedi soir. La pizzeria partage sur sa page Facebook deux photos de ce moment privilégié.