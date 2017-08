[BUZZ] Rennes teste la plate-forme Seconfier.com, la page Facebook HamonAmour et le YouTuber FlorianOnAir en Bretagne

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 ou via nos réseaux sociaux.

A Rennes, une plate-forme internet pour se confier

La plate-forme internet Seconfier.com vient de nouer un partenariat avec l'association solidaire Saint-Vincent-de-Paul en Ille-et-Vilaine. Un peu comme SOS Amitiés, ce site internet permet de parler de ses problèmes. Sauf qu'ici les échanges ne se sont pas par téléphone, mais via un écran d'ordinateur. On se connecte donc à seconfier.com, on choisit un écoutant qui est en ligne et on commence à parler avec lui, à tchater. Pour certaines personnes, c'est plus facile de le faire par écrit. Plus d'infos ici.

Une page Facebook pour trouver l'Amour

Capture d'écran du groupe Facebook HamonAmour

Vous ne vous remettez pas de la défaite de Benoit Hamon à la Présidentielle? Vous êtes seul(e)? Rendez-vous sur la page Facebook HamonAmour. La page au nom du candidat breton, a été créée il y a quelques jours. Elle se présente comme un site de rencontre pour "trouver ton/ta Hamoniste". Tout un programme... D'autant qu'en dessous on peut lire aussi que ce groupe de discussion et de débat est à destination "des islamo-gauchistes, bobos, communautaristes, bien-pensant·e·s, sectaires et utopistes soutenant Benoît Hamon." Mais aussi que "les échanges doivent rester agréables et bon-enfant pour tous les membres du groupe." Les propos déplacés et racistes sont interdits ainsi que "les propos irrespectueux envers notre Benoit". Mélange d'humour et de second degrés pour cette page Facebook qui compte déjà plus de 1500 membres.

FlorianOnAir teste les vraies crêpes et galettes en Bretagne

Une nouvelle vidéo met à l'honneur la Bretagne et ses spécialités culinaires. Le YouTuber FlorianOnAir, qui compte près de 250 000 abonnés à sa chaîne Youtube, a passé quelques jours dans le Finistère et il en a profité pour faire une vidéo sur sa dégustation de crêpes et de galettes.