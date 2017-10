[BUZZ] Sa lettre de motivation fait le buzz, une enquête sur la propreté à Rennes et les demandes de permis en ligne

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web. Rendez-vous chaque jour à 7h25 et 17h30 mais aussi sur Facebook et Twitter.

Sa lettre de motivation atypique fait le Buzz

Benoit Amonet, patron d'une cave-bar à Séné près de Vannes, a passé une annonce sur Facebook pour recruter un extra au Ty Kav. Il y a cinq jours, il a reçu une lettre pour le moins surprenante. Un candidat qui liste parmi ses compétences : "Rue de la Soif à Rennes (rue Saint-Michel) sans vomir" ou qu'il indique aussi qu'il ne faut 'jamais le laisser seul près d'une tireuse à bière, à vos risques et périls". Résultat : la lettre a été vue plus de 200.000 fois sur internet, et a récolté + de 1.000 likes sur Facebook. La lettre est tellement décalée que le gérant du bar a décidé de laisser une chance à son auteur. Les débuts ont été un peu compliqués visiblement, mais Benoit Amonet a décidé de lui laisser une deuxième chance. Visiblement le buzz autour de sa lettre de motivation aurait déstabilisé ce dernier. Plus d'infos ici.

Rennes traque la saleté !

Six agents sillonnent les rues, à raison de 60 par jour, jusqu’au 25 octobre pour relever toutes les salissures présentes dans les rues et sur les trottoirs de la ville de Renne. Détritus, déjections canines, tags… Tout est relevé sur une grille d’observation, qui permettra de noter chaque secteur de la ville. Une action menée par la municipalité pour améliorer la propreté de Rennes. Et dès vendredi prochain, chaque Rennais pourra signaler les rues sales de son quartier grâce à une enquête en ligne. Elle sera accessible sur le site internet de La Fabrique Citoyenne du 13 au 31 octobre. L'objectif : c'est d'adapter les moyens mis en oeuvre pour la propreté aux besoins de chaque quartier.

En Ille-et-Vilaine, on refaire son permis de conduire via internet

A partir du lundi 9 octobre, toutes les démarches pour une demande de permis de conduire se font en ligne en Ille-et-Vilaine ! L'ensemble des guichets dédiés à cette procédure à la préfecture sont désormais fermés. Si vous n’avez pas internet chez vous, des points d’accès pour vous connecter restent disponibles en préfecture et sous-préfecture. Désormais, il faut vous connecter sur un site dédié. Vous téléchargez vos pièces justificatives et votre photo d’identité. Vous remplissez ensuite les informations sur votre identité. Vous recevez ensuite des mails validant votre demande et vous permettant de suivre l'avancée du dossier en préfecture. Votre permis vous sera enfin envoyé directement chez vous ou en préfecture.

Dans les prochaines semaines, ce sera pareil pour les démarches liées à l’immatriculation de votre véhicule.