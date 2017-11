[BUZZ] Sabri Lamouchi au Stade Rennais, le projet de l'association Le Refuge à Rennes et le GR de cœur des randonneurs

Le Buzz Armorique, sur l'antenne de France Bleu Armorique chaque jour à 7h25 et 17h30, l'actualité de la Bretagne connectée.

Sabri Lamouchi nouvel entraîneur du Stade Rennais, les internautes sont partagés

L'annonce a été faite mercredi après-midi sur le site internet du Stade Rennais et ses réseaux sociaux. Sabri Lamouchi remplace Christian Gourcuff et devient le nouvel entraîneur du club de foot.

Sabri #Lamouchi est officiellement nommé entraîneur de l’équipe professionnelle du #StadeRennais pour une durée de deux ans (plus une en option).

➡️ https://t.co/X4BFqo4ejFpic.twitter.com/D67GIUD30s — Stade Rennais F.C. (@staderennais) November 8, 2017

Les internautes sont partagés à les lire sur les pages Facebook de France Bleu Armorique et de Sports en Armorique.

Sondage @staderennais : Sabri Lamouchi, nouvel entraîneur, est-ce un bon choix ? #FBsport — Sport Bleu Armorique (@SportsArmorique) November 8, 2017

Sabri Lamouchi est présenté à la presse jeudi midi.

Le Refuge fait un appel aux dons pour meubler une maison d'accueil à Rennes

L'association nationale Le Refuge a pour mission de prévenir et lutter contre l'isolement et le suicide des jeunes victimes d'homophobie ou de transphobie et qui sont en situation de rupture familiale. Une antenne de l'association vient d'ouvrir à Rennes et elle va bénéficier d'une maison qu'il va falloir entièrement aménager pour accueillir ces jeunes de 18 à 25 ans. Une collecte d'argent a donc commencé via le site helloasso.com. Des dons qui serviront à acheter des meubles, des accessoires et de l'électroménager pour équiper cette maison d'accueil, et en faire un vrai lieu de vie pour ces jeunes en difficulté.

Nous allons beneficier d'une maison pour héberger les jeunes victimes de rejet familial, mais ils nous faut la meubler@helloasso#Rennespic.twitter.com/GQbY3NyzRN — Le Refuge 35 (@LeRefuge35) November 6, 2017

Quel est votre GR de coeur ?

La question est posée ce mois-ci par la Fédération Française de Randonnée qui a lancé un jeu à l'occasion des 70 ans de la création des chemins de grandes randonnée. Huit GR français sont en lice et les internautes doivent désigner leur GR de cœur. Parmi les chemins en lice, il y a GR34 en Bretagne qui va de Locquirec à Saint-Paul-de-Léon. Pour voter il faut aller sur le site mongr.fr. Le jeu se poursuit jusqu'au 30 novembre.