La nouvelle application du réseau de transports STAR de Rennes Métropole

A l'occasion du salon inOut 2018 sur les mobilités numériques à Rennes, Kéolys qui gère le réseau de transports en commun de Rennes Métropole présente une application pour smartphone. Simplement appelée "STAR l'appli", elle est disponible gratuitement sur tous les téléphones portables et propose différents services comme les séances de cinéma, les services publics, les restaurants ou les commerces de Rennes Métropole. Une fois sa destination choisie, l'application propose différents modes de transport pour s'y rendre, en bus, en métro, mais aussi à pied, à vélo, en voiture et même en covoiturage. STAR l'appli propose aussi la météo, la circulation en temps réel et même les places de parking disponibles et le nombre de vélos STAR les plus proches.

🔴 Bus, métro, covoiturage, vélo et même météo, découvrez dès maintenant notre nouvelle application : "STAR l'appli" disponible sur Android et AppStore. #Rennes#STARlapplipic.twitter.com/JGGUcDDiem — starbusmetro (@starbusmetro) March 14, 2018

Ronan Le Flécher démarre son BreizhWeCanTour

Les adeptes des réseaux sociaux et de Bretagne connaissent tous ou presque Ronan Le Flécher et son compte Twitter @BreizhWeCan. Ce twittos influenceur n'hésite pas à partager ses infos et coups de cœur concernant la Bretagne! Ronan Le Flécher se lance ce jeudi dans un nouveau projet puisqu'il entame un "BreizhWeCanTour". Il s'agit d'aller à la rencontre de certains de ces abonnés Twitter afin de les rencontrer "en vrai". Première étape jeudi et vendredi à Vannes où Ronan Le Flécher doit rencontrer le maire, David Robo mais aussi assister au match du RC Vannes contre Colomiers. Ce BreizhWeCanTour est un projet mener en partenariat avec TER Bretagne

Un maillot de M'Bappé vendu aux enchères pour la bonne cause

L'association Actions Kiêthon qui aide les autistes et leurs familles depuis Servon-sur-Vilaine organise une vente aux enchères pour récolter un peu d'argent. Cette fois c'est un maillot de foot porté par Kylian M'Bappé lors du match de Coupe de France Rennes/PSG le 7 janvier dernier qui est mis en vente sur internet par l'association brétilienne. Pour l'instant, les enchères ont atteint 450 euros. Elles se terminent mercredi prochain.