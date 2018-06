Bretagne, France

A Rennes, la start-up Steeple se met à l'heure de la Coupe du monde

Steeple est une start-up spécialisée dans la communication interne en entreprise. Pour la coupe du monde de football, elle développe un module pour permettre aux salariés d'une entreprise de faire des pronostics sur les matchs en interne! A la machine à café, sur leurs ordinateurs ou sur leurs portables, les salariés peuvent faire leur paris sur les scores des prochains matchs. En fonction des entreprises, ils peuvent gagner un télévision, un appareil photo... ou même un baby foot.

Jean-Baptiste de Bel Air est le co fondateur de Steeple :

Malheureusement la plateforme est accessible seulement pour les salariés dont l'entreprise est abonnée à Steeple.

Franck Ribéry de passage à Rennes

L'international français, Franck Ribéry, qui joue au Bayern de Munich était en Bretagne lundi. Certains l'ont vu dans les rues de la capitale bretonne et ont fait part de leur étonnement sur les réseaux sociaux.

Yavais Ribery à Rennes mdr — F🇹🇷 (@fatih35611) June 25, 2018

Mais pourquoi Ribéry était à rennes — tomtom (@juliethommerot) June 25, 2018

Bon, ce qui serait très drôle c'est que les sites du genre foot mercato annoncent "Ribéry au stade rennais" — Kylo Rennes🔴⚫ (@kylorennes35) June 25, 2018

Très vite, certains supporters du Stade Rennais se sont mis à spéculer sur le fait que Franck Ribery pourrait venir jouer avec les Rouge et Noir.

Ribéry se balade à Rennes et ça évoque immédiatement un transfert au #srfc...Le calvaire du mercato. Plus que 2 mois à tenir. — Clément Gavard (@Clem_Gavv) June 25, 2018

Ribéry en balade à Rennes... Je ne crois pas une seconde en une signature chez nous, je ne suis toujours pas fan du bonhomme, mais PUTAIN QUEL GROS COUP CA SERAIT ! — Bastien L. (@Puchkin_B) June 25, 2018

Alors non, Franck Ribery n'est pas venu à Rennes pour signer avec le Stade Rennais mais voir un ami. Il est aussi allé à la rencontre de jeunes au collège de Crevin à côté de Rennes. Le joueur a publié des photos sur son compte Instagram.

Whaat Ribéry a crevin 😶 pic.twitter.com/cLxVpy0bHO — aidi (@eddyhouitte8) June 25, 2018

Too Good to go débarque à Vannes

Too good to go, l'application qui permet d'éviter le gaspillage alimentaire arrive à Vannes. On la télécharge gratuitement, elle nous géolocalise et propose des bons plans pour manger moins cher chez des commerçants du secteur qui plutôt que de jeter des invendus les bradent en fin de journée. Too good to go est déjà présente dans 50 villes de Bretagne dont Rennes qui fut la première en février 2017, mais aussi Brest, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Quimper. Plus de 40 000 repas ont déjà été récupérés dans la région par plus de 3500 utilisateurs et 190 commerçants. Désormais l'application fonctionne aussi à Vannes avec déjà une dizaine de commerçants inscrits notamment des boulangeries.