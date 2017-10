[BUZZ] Sur Twitter, le RCK demande le départ de Christian Gourcuff, le happening de Rayon d'action et les lunettes TIM

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Le RCK demande la démission de Christian Gourcuff via Twitter

Le RCK, principal groupe de supporters du Stade Rennais, demande la démission de l'entraîneur Christian Gourcuff. Dans un communiqué partagé mercredi soir sur Twitter, le Roazhon Celtic Kop écrit que "comme chaque année, l'espoir de voir les couleurs de Rennes briller s'évapore au fil des semaines et des rencontres". "Le constat est simple et sans appel, poursuit le RCK, le club ne gagne pas, l'équipe déjoue, le spectacle proposé est d'une tristesse sans pareille et la saturation des supporters grandit". Le RCK demande ensuite solennellement la démission de Christian Gourcuff, et ce avant le déplacement à Guingamp. Pour le club de supporter, "René Ruello doit aussi se positionner". Ce communiqué a été diffusé sur Twitter, il est déjà beaucoup partagé et commenté. Majoritairement, les internautes félicitent le Roazhon Celtic Kop pour cette prise de position. Le Stade Rennais lui n'a pas réagit pour le moment.

Rayons d'action organise un happening de cyclistes à Rennes

L'association Rayons d'action qui représente plusieurs centaines de cyclistes à Rennes organise ce jeudi en fin d'après-midi une chaîne humaine sur le Boulevard de la Tour d'Auvergne. L'action vise à dénoncer "la non conformité d'un grand nombre de pistes cyclables et le retard pris par le plan vélo municipal". C'est ce qu'on peut lire sur la page Facebook de Rayons d'Action. Les cyclistes sont invités à venir en chasuble ou gilet jaune. Ils vont s'aligner le long de la piste cyclable provisoire près du pont de Nantes pour former cette chaîne humaine et de vélos. Dans son invitation sur Facebook, Rayons d'action rappelle les promesses faites par la ville de réaliser un plan vélo pour 2020 avec pour objectif principal d'atteindre 20% des déplacements effectués en deux roues à cette date. Selon l'association on ne va pas y arriver d'où cette action !

Les lunettes sur mesure TIM

Les Bretons Jérome Rubin, Kévin Canipel et Orlan Torchard viennent de créer TIM, une entreprise rennaise pour fabriquer des lunettes sur mesure. Le premier est opticien, le second entrepreneur et le 3 designer et ils lancent donc TIM, leur marque de lunettes made in France. Pour les consommateurs, il s'agit de leur proposer une gamme de lunettes qui pourra s'adapter à la morphologie de chacun et dont on pourra aussi choisir la couleur et les motifs. TIM souhaite donc proposer son logiciel aux opticiens indépendants, d'abord en Bretagne. Pour se lancer, ils ont mis en place une campagne de financement participatif sur le site Gwenneg.bzh.

Avec ce crowdfunding, TIM espère récolter 13 000 euros avant le 18 octobre, de l'argent qui servira principalement à acheter du matériel. Au fait, pourquoi TIM ? Il s'agit de l'acronyme de "This Is Me", c'est moi en français, car TIM ce sont des lunettes sur mesure, chacun s'appropriant sa monture !