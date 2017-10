[BUZZ] Tempête au Stade Rennais, les photos du ciel jaune breton et des stars du rugby en Bretagne

Le Buzz Armorique ou comment la Bretagne fait parler d'elle sur le web, c'est chaque jour sur France Bleu Armorique à 7h25 et 17h30.

Stade Rennais : les réactions après l'annonce de l'éviction de René Ruello et du Chrisitan Gourcuff

Même s'il dément s'être fait évincer, René Ruello ne devrait plus être Président du Stade Rennais ce mardi à l'issue du conseil d'administration prévu ce matin. Christian Gourcuff, lui aussi, quitterait son poste d'entraîneur. Tout devrait être officialisé dans quelques heures mais les internautes n'attendent pas pour réagir.

François-Henri aurait repris la main et il est pas trop pote avec Ruello donc bye bye. Le lobbying du RCK à payé apparemment 😁 — Romain_C (@LothR_35) October 17, 2017

La seule bonne chose faite par Ruello au Stade Rennais aura été de mettre des sièges rouge dans le stade. Beau parcours 👏🏼 — la benj (@CroizetBen) October 16, 2017

Fin de bail pour René Ruello et Christian Gourcuff au Stade Rennais. Un duo Olivier Letang (ex-PSG), Christophe Galtier (ex-ASSE) pressenti. pic.twitter.com/JncepKVE3W — ROUGEmémoire 🔴⚫SRFC (@ROUGEmemoire) October 16, 2017

Le stade rennais ' au bout du Ruello' ? 😊 — Vincent Simonneaux (@VSimonneaux) October 16, 2017

Olivier Létang à la place de René Ruello. Un comble pour un club qui prend l'eau... #SRFC — Thomas Blond (@thomasblond) October 16, 2017

Pour le Stade Rennais, Létang sont vraiment durs !! #SRFC#cestoutpourmoi — Louis Gerbier (@louisgerbier) October 16, 2017

#SRFC couler Ruello au fond de Letang ,voilà une excellente idée que je valide!👍👌🍾 — Cedric (@cahuette35770) October 16, 2017

Les photos du ciel breton tout jaune

Ce lundi, le ciel était tout jaune en Bretagne et on pouvait sentir une odeur d'oeuf pourri. Un phénomène rare dû à la remontée du sable saharien, piégé dans un flux de sud depuis le Sahara occidental à cause de la tempête Ophélia. L'odeur, elle, viendrait des incendies au Portugal et en Espagne. Tout cela combiné donnait un petit côté "fin du monde" à la Bretagne et de partout sur les réseaux sociaux, les internautes ont publié des photos, notamment sur la page Facebook de France Bleu Armorique

On trouve aussi de très belles photos sur la page Facebook Couleur Meteo Bretagne.

En Bretagne c'est l'apocalypse... Ciel prit à l'instant. Apparemment ça serait le sable du Sahara porté par la tempête... #Opheliapic.twitter.com/3W51ZYcdng — SerDavos (@Lil_Bruce_Wayne) October 16, 2017

Ciel jaune en Bretagne ce matin 🤔 ? Dû à la remontée du sable saharien, piégé ds un flux de sud depuis le Sahara occidental 📷@amandinechltpic.twitter.com/afeeZDB2kT — Météo-France (@meteofrance) October 16, 2017

Une lumière jaune mordorée étonnante baigne #Vannes ce matin et nous fait voir la vie en #sépia#nofilterpic.twitter.com/D302L396eL — Préfet du Morbihan (@Prefet56) October 16, 2017

Des stars du rugby en Bretagne

La photo est à voir sur la page Facebook de Thierry Dussotoir, ancien international du XV de France. Il pose avec Johnny Wilkinson, ancien joueur du XV anglais et Sylvain Marconnet aussi joueur du XV tricolore. Tous les trois étaient dimanche à Saint-Père Marc en Poulet en Ille-et-Vilaine. En cherchant un peu sur le net, on découvre pourquoi ils étaient là : ils participaient au tournage d'une web série sur le Saint-Père rugby club (SPRC).