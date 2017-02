BUZZ | Thomas Pesquet et sa photo du Golfe du Morbihan, une balançoire musicale à Rennes et les fouilles de l'INRAP

Dans le Buzz Armorique du jour, il y a cette magnifique photo de Thomas Pesquet depuis l'espace. L'astronaute français a pris un cliché magnifique du Golfe du Morbihan. On découvre aussi les balançoires musicales, projet du Budget Participatif à Rennes. Et les fouilles de l'INRAP à Rennes.

La Bretagne à nouveau dans le viseur de Thomas Pesquet

Port-Navalo et ses couleurs pastel gardent l’entrée du Golfe du #Morbihan @regionbretagne (pas de drapeau breton sur Twitter... ?) pic.twitter.com/XdPxZY4xcC — Thomas Pesquet (@Thom_astro) January 31, 2017

L'astronaute français est en mission en orbite autour de la terre dans la station spatiale internationale. Début décembre, il avait déjà posté sur Twitter une photo de la Bretagne de nuit, avec les éclairages des villes. Thomas Pesquet a posté mardi une nouvelle photo de la Bretagne en zoomant d'encore plus près! Cette fois, c'est une photo de l'entrée du Golfe du Morbihan. "Port-Navalo et ses couleurs pastel gardent l’entrée du Golfe du #Morbihan" écrit-il. Et Thomas Pesquet aurait bien rajouté dans son tweet un émoticone en forme de Gwenn ha Du. Mais voilà, il n'en a pas trouvé ! Alors il s'interroge : pas de drapeau breton sur Twitter ? Nous lui avons répondu parce que cela existe! Il s'agit des Emoji Breizh dont on a déjà parlé sur France Bleu Armorique! Peut être que pour la prochaine photo de la Bretagne depuis l'espace, il y aura un drapeau breton cette fois.

Bientôt des balançoires musicales à Rennes?

Dans le cadre de son Budget Participatif, la ville de Rennes propose aux habitants de voter pour 10 des 239 projets proposés cette année dans le cadre de la fabrique citoyenne. Ceux qui obtiendront le plus de suffrages seront financés, avec un budget total de 3.5 millions d'euros. Parmi les projets en lice cette année, il y a la création d'une balançoire musicale. C'est inspiré du Canada, cela existe déjà à Montréal.

Pour voter pour avoir une balançoire musicale à Rennes rendez-vous sur le site fabriquecitoyenne.rennes.fr. Il faut voter avant le 12 février.

Une découverte archéologique inédite à Rennes à voir en vidéo

L'ancien Couvent des Jacobins, dans le centre historique de Rennes est en train d'être rénové pour accueillir un centre des congrès. Un couvent qui date du XIVe siècle ! Alors avant le début des travaux, une équipe de l'Institut National de Recherche Archéologiques (INRAP) a mené des fouilles. Ils ont mis à jour plus de 600 sépultures. Et sur cinq d'entre elles, ils ont trouvé des urnes très particulières, en forme de coeur, avec le vrai coeur des défunts à l'intérieur. Une vidéo publiée sur le site de l'Inrap raconte en six minutes cette découverte incroyable.