[BUZZ] Tout Rennes court, des villes mobilisées pour un nouveau lycée, et le kouign-amann en débat

Le site internet de Tout Rennes court fait peau neuve

Pour la 36ème édition de la manifestation sportive, qui a lieu ce week-end, les organisateurs de Tout Rennes court ont fait un nouveau site internet, plus lisible. Les 15.000 participants et milliers de spectateurs peuvent retrouver toutes les informations pratiques pour profiter au mieux de l'événement, des horaires de chaque course au retrait des dossards, en passant par quelques conseils d'entrainement de dernière minute.

Sur le site, tout le programme détaillé des courses du week-end © Radio France

Tout le week-end, les équipes de France Bleu Armorique seront sur place pour des émissions spéciales, notamment samedi matin en direct sur l'Esplanade Charles de Gaulle à Rennes.

Les communes au sud de Rennes mobilisées pour un nouveau lycée

Jusqu'au bout elles restent mobilisées. Les villes de Châteaugiron, Guichen et Janzé sont en lice pour accueillir un nouvel établissement scolaire en 2025, et elles n'ont pas lésiné pour promouvoir leurs candidatures, les dossiers devant être déposés à la région Bretagne aujourd'hui grand maximum. Chacune a une page Facebook dédiée à ce projet : Mon lycée à Janzé, Un lycée à Chateaugiron, et Un lycée à Guichen... Depuis des semaines chaque commune mutliplie les initiatives... les selfies, les vidéo, les pétitions en ligne même pour se donner de la visibilité sur le web et ainsi fédérer le plus de monde... Janzé a ainsi réuni près de 1500 signatures sur une pétition en ligne sur le site Change.org. Les élèves du centre de loisirs Les Zouzous ont même fait un mannequin challenge pour l'occasion.

A Châteaugiron, ce sont des mariés, version médiévale, qui défendent la candidature de la ville.

Enfin à Guichen, on soutient le projet de nouveau lycée en masse.

Les élus de la Région doivent choisir la ville qui accueillera ce lycée en 2025 au sud de Rennes lors d'un vote mi décembre.

Le kouign-amann, meilleur gâteau du monde ?

C'est la question qui agite twitter depuis deux jours : le kouign-amann serait-il le meilleur gâteau au monde ? Le débat est lancé depuis que le twittos I love Breizh a publié une photo de la délicieuse pâtisserie version miniature sur le réseau social.

Si de nombreux internautes sont d'accord sur ce point, certains comme soulignant que "plus il y a du beurre plus c'est meilleur ! Dicton Breton !", d'autres jugent qu'il n'arrive qu'en seconde position après le gâteau nantais.