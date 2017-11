[BUZZ] Un blog pour retrouver ses bijoux volés, My Human Kit et une cagnotte pour des chiots mal en point

Le Buzz Armorique, l'actualité de la Bretagne connectée, c'est chaque jour à 7h25 et 17h30 sur France Bleu Armorique.

Un blog pour retrouver ses bijoux volés

En début de semaine dernière, les gendarmes du Morbihan avaient interpellé un homme en possession de près de 500 bijoux volés, l'équivalent d' 1,9 kg d'or. Valeur estimée : 75 000 euros. Pour tenter de retrouver les propriétaires, près avoir épluché les différentes plaintes déposées récemment pour vol, ils ont donc créé un blog dédié.

Les personnes concernées sont invitées à contacter la gendarmerie par téléphone au 06.23.25.42.96 ou par mail à l'adresse caj.bdrij.ggd56@gendarmerie.interieur.gouv.fr.

Human Kit en finale du concours La France s'engage

L'association My Human Kit propose d'aider les personnes handicapées à réaliser des prototypes de prothèses et autres aides physiques pour pallier un handicap, le tout grâce au numérique. Depuis le début de l'année, des Human Labs gratuits sont donc organisés chaque jeudi à Rennes pour aider ces personnes à élaborer les prototypes. Le projet fait partie des 40 finalistes du concours La France s'engage, et l'équipe invite donc les internautes à voter pour eux. Pour être l'un des dix lauréats, My Human Kit doit en effet avoir un maximum de likes sur sa photo sur la page facebook du concours.

Les lauréats du concours recevront notamment des subventions comprises entre 50.000 et 300.000 euros. "Cela nous permettrait de poursuivre notre activité au-delà de l'année 2018, puisque pour l'instant on ne fonctionne que grâce au mécénat que nous avions reçu en 2016 lors du lancement du projet", explique Yohann Véron, membre de l'association qui co-anime les Human Labs.

Une cagnotte lancée en ligne pour venir en aide à des chiots qui ont été retrouvés vivants dans une poubelle

Depuis plusieurs jours l'association ADPA Humanitas, œuvrant pour la protection animale, s'occupe de cette portée de chiots, retrouvés dans un sac plastique, dans une poubelle publique. L'association créée en juin dernier manque encore de ressources, elle ne fonctionne que grâce aux dons et aux frais d'adhésion de ses membres. Elle appelle donc à la solidarité des internautes avec une cagnotte sur le site Leetchi... L'objectif initial de 800 euros vient d'être atteint aujourd'hui. Les fonds doivent servir à nourrir et payer les frais de vétérinaire pour les chiots, qui sont encore faibles, avant de les proposer à l'adoption. Deux d'entre eux sont décédés malgré les soins de l'association et deux autres sont malades. Ces derniers ont déjà reçus un tapis chauffant pour les aider à se remettre.